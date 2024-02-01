3980 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم

3980 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم
التاريخ
2/1/2024 2:45:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الثلاثاء، 3980 ميجا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4015 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
30/01/2024 19:41:43
MENAFN01022024000117011021ID1107795441
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