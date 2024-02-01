بريطانيا: غزة أرض محتلة وهي جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 30 كانون الثاني (بترا)- عبرت بريطانيا عن قلقها إزاء تنظيم مؤتمر لمنظمات إسرائيلية يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان على حسابها على منصة "إكس"، إن "المملكة المتحدة يقلقها تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين لهذا المؤتمر".

وأكدت الوزارة أن "موقف المملكة المتحدة واضح: غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا".

وشدد البيان على أن "المستوطنات غير قانونية، ولا يجوز تهديد أي فلسطيني بالنزوح أو الانتقال القسري إلى مناطق أخرى".

--(بترا)

رش/ ن ح / ع ط

30/01/2024 19:21:39