Thursday, 01 February 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا: غزة أرض محتلة وهي جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

2/1/2024 2:45:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 30 كانون الثاني (بترا)- عبرت بريطانيا عن قلقها إزاء تنظيم مؤتمر لمنظمات إسرائيلية يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان على حسابها على منصة "إكس"، إن "المملكة المتحدة يقلقها تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين لهذا المؤتمر".
وأكدت الوزارة أن "موقف المملكة المتحدة واضح: غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا".
وشدد البيان على أن "المستوطنات غير قانونية، ولا يجوز تهديد أي فلسطيني بالنزوح أو الانتقال القسري إلى مناطق أخرى".
--(بترا)
رش/ ن ح / ع ط
30/01/2024 19:21:39

MENAFN01022024000117011021ID1107795440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث