بريطانيا: غزة أرض محتلة وهي جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 30 كانون الثاني (بترا)- عبرت بريطانيا عن قلقها إزاء تنظيم مؤتمر لمنظمات إسرائيلية يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان على حسابها على منصة "إكس"، إن "المملكة المتحدة يقلقها تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين لهذا المؤتمر".
وأكدت الوزارة أن "موقف المملكة المتحدة واضح: غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا".
وشدد البيان على أن "المستوطنات غير قانونية، ولا يجوز تهديد أي فلسطيني بالنزوح أو الانتقال القسري إلى مناطق أخرى".
--(بترا)
رش/ ن ح / ع ط
30/01/2024 19:21:39
MENAFN01022024000117011021ID1107795440
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