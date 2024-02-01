21 منظمة دولية تنتقد تعليق دول تمويلها للأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، اليوم الثلاثاء، عن "استيائها" من تعليق 12 دولة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت يشهد فيه قطاع غزة "كارثة إنسانية".
ووفقاً لـ(فرانس برس)، أصدرت هذه المنظمات بياناً مشتركاً قالت فيه إن "الأونروا" هي المزود الرئيس للمساعدات في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل عنها "سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليونَي مدني أكثر من نصفهم من الأطفال"
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الأونروا فقدت 152 من موظفيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة فيما تضررت 141 من منشآتها بسبب القصف.
وبينت أن مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 مركز إيواء للأونروا أو على مقربة منه، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها "في ظروف شبه مستحيلة" لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان غزة.
وشددت المنظمات، ومن بينها "أوكسفام"، و"أطباء العالم"، و"سيف ذا تشيلدرن"، و"المجلس الدنماركي للاجئين" على أن "مواصلة تعليق التمويل من شأنه أن "يجعلنا نشهد على الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية المحدودة بالأساس في غزة"، داعية الدول المعنية إلى "إلغاء تعليقها للتمويل".
--(بترا)
أن/ن ح / ع ط
30/01/2024 19:20:33
MENAFN01022024000117011021ID1107795439
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