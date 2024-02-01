21 منظمة دولية تنتقد تعليق دول تمويلها للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، اليوم الثلاثاء، عن "استيائها" من تعليق 12 دولة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت يشهد فيه قطاع غزة "كارثة إنسانية".

ووفقاً لـ(فرانس برس)، أصدرت هذه المنظمات بياناً مشتركاً قالت فيه إن "الأونروا" هي المزود الرئيس للمساعدات في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل عنها "سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليونَي مدني أكثر من نصفهم من الأطفال"

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الأونروا فقدت 152 من موظفيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة فيما تضررت 141 من منشآتها بسبب القصف.

وبينت أن مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 مركز إيواء للأونروا أو على مقربة منه، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها "في ظروف شبه مستحيلة" لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان غزة.

وشددت المنظمات، ومن بينها "أوكسفام"، و"أطباء العالم"، و"سيف ذا تشيلدرن"، و"المجلس الدنماركي للاجئين" على أن "مواصلة تعليق التمويل من شأنه أن "يجعلنا نشهد على الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية المحدودة بالأساس في غزة"، داعية الدول المعنية إلى "إلغاء تعليقها للتمويل".

--(بترا)

أن/ن ح / ع ط

30/01/2024 19:20:33