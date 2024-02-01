2638 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2638 طنا، منها 1835طن خضار، و568 طن فواكه، و233 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والبطاطا بين 30و 50، والبندورة بين 10و 25، والجزر بين 30و 35، والخيار بين 40و 60، والزهرة بين 10و 20، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 85 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

30/01/2024 18:35:42