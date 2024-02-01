الزراعة تؤكد عزمها التوسع باستخدام المياه الناتجة من محطات الوقود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عزم الوزارة على التوسع في استخدام المياه الناتجة من محطات الوقود، خاصة في ري الغابات الاصطناعية المجاورة أو القريبة من المحطات، وزراعة الأشجار الحرجية المناسبة للبيئة الصحراوية، إضافة إلى النباتات العطرية والطبية والرعوية.

جاء ذلك، خلال لقاء الحنيفات اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعددا من ممثلي محطات الوقود على الطريق الصحراوي، في مبنى الوزارة.

وأشار إلى خطة التحريج الوطنية والإنجاز المستمر للغابات الصناعية في جميع محافظات المملكة، مستعرضا مسار الإنجاز لغابة اليوبيل الفضي في لواء القطرانة، الذي تم تحقيقه من خلال خطة الاستدامة عبر استغلال المياه المعالجة التي تنتجها الشركة الوطنية للدواجن في زراعة 2200 دونم.

ولفت الحنيفات إلى إنشاء مصنع للصوف ومشتل صحراوي من خلال التوسع في استغلال المياه الناتجة من محطات الوقود.

وأبدى ورئيس هيئة الطاقة وممثلو المحطات، استعدادهم للتعاون مع الوزارة، وتأمين المياه المعاد تدويرها التي تنتجها المحطات وتقديم المساعدة والتنسيق الدائم.

--(بترا)

رح/ف م/رق

30/01/2024 17:56:10