الزراعة تؤكد عزمها التوسع باستخدام المياه الناتجة من محطات الوقود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عزم الوزارة على التوسع في استخدام المياه الناتجة من محطات الوقود، خاصة في ري الغابات الاصطناعية المجاورة أو القريبة من المحطات، وزراعة الأشجار الحرجية المناسبة للبيئة الصحراوية، إضافة إلى النباتات العطرية والطبية والرعوية.
جاء ذلك، خلال لقاء الحنيفات اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعددا من ممثلي محطات الوقود على الطريق الصحراوي، في مبنى الوزارة.
وأشار إلى خطة التحريج الوطنية والإنجاز المستمر للغابات الصناعية في جميع محافظات المملكة، مستعرضا مسار الإنجاز لغابة اليوبيل الفضي في لواء القطرانة، الذي تم تحقيقه من خلال خطة الاستدامة عبر استغلال المياه المعالجة التي تنتجها الشركة الوطنية للدواجن في زراعة 2200 دونم.
ولفت الحنيفات إلى إنشاء مصنع للصوف ومشتل صحراوي من خلال التوسع في استغلال المياه الناتجة من محطات الوقود.
وأبدى ورئيس هيئة الطاقة وممثلو المحطات، استعدادهم للتعاون مع الوزارة، وتأمين المياه المعاد تدويرها التي تنتجها المحطات وتقديم المساعدة والتنسيق الدائم.
--(بترا)
رح/ف م/رق
30/01/2024 17:56:10
MENAFN01022024000117011021ID1107795437
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