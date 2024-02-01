الطوالبة يحصد برونزية الريشة ومنتخب الهدف يواصل انتصاراته

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- حقق لاعب المنتخب البارالمي للريشة الطائرة، مصعب الطوالبة، الميدالية البرونزية، في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، المقامة حاليا في الشارقة.
من جهة ثانية، واصل منتخب كرة الهدف، سلسلة انتصاراته القوية، بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، بفوزه على المنتخب القطري، بنتيجة 12 - 2، ليواجه غدا الأربعاء المنتخب السعودي.
وكان منتخب كرة الهدف حقق في أولى مبارياته فوزين كبيرين على (المنتخب الإماراتي، والعماني)، وتابع تألقه اليوم الثلاثاء، بفوزين أيضا على (العراق وقطر).
وبحسب تعليمات البطولة، ستحدد اللقاءات بعد انتهاء مباريات الغد، بحيث يلعب متصدر الدور الأول مع رابع الترتيب، ويواجه صاحب المركز الثاني، مع الثالث، فيما سيلعب الفائز في المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية على النهائي.
--(بترا)
س ح/ف م
30/01/2024 17:23:36
MENAFN01022024000117011021ID1107795435
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