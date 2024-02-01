الطوالبة يحصد برونزية الريشة ومنتخب الهدف يواصل انتصاراته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- حقق لاعب المنتخب البارالمي للريشة الطائرة، مصعب الطوالبة، الميدالية البرونزية، في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، المقامة حاليا في الشارقة.

من جهة ثانية، واصل منتخب كرة الهدف، سلسلة انتصاراته القوية، بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، بفوزه على المنتخب القطري، بنتيجة 12 - 2، ليواجه غدا الأربعاء المنتخب السعودي.

وكان منتخب كرة الهدف حقق في أولى مبارياته فوزين كبيرين على (المنتخب الإماراتي، والعماني)، وتابع تألقه اليوم الثلاثاء، بفوزين أيضا على (العراق وقطر).

وبحسب تعليمات البطولة، ستحدد اللقاءات بعد انتهاء مباريات الغد، بحيث يلعب متصدر الدور الأول مع رابع الترتيب، ويواجه صاحب المركز الثاني، مع الثالث، فيما سيلعب الفائز في المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية على النهائي.

--(بترا)

س ح/ف م

30/01/2024 17:23:36