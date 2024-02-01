الدولية للهجرة: 100 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) -أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، خلال المؤتمر الإيطالي الأفريقي الذي عقد في روما الليلة الماضية، إن الحصيلة الجديدة التي تم الكشف عنها هي أكثر من ضعف الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2023، وهو العام الأكثر فتكًا بالمهاجرين الذين يسلكون البحر للوصول إلى أوروبا منذ عام 2016.

وبينت أن عدد القتلى والمختفين ارتفع من 2048 شخصاً إلى 3041 بنهاية 2023 مقارنة بعام 2021، بحسب "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة.

وأكدت أن هذا الرقم القياسي يشكل تذكيرًا صارخًا بأن اتباع نهج شامل يتضمن مسارات آمنة ومنتظمة، هو الحل الوحيد الذي سيفيد المهاجرين والدول على حد سواء.

--(بترا)

رصد/ي ف

30/01/2024 17:21:20