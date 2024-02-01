الدولية للهجرة: 100 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا) -أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، خلال المؤتمر الإيطالي الأفريقي الذي عقد في روما الليلة الماضية، إن الحصيلة الجديدة التي تم الكشف عنها هي أكثر من ضعف الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2023، وهو العام الأكثر فتكًا بالمهاجرين الذين يسلكون البحر للوصول إلى أوروبا منذ عام 2016.
وبينت أن عدد القتلى والمختفين ارتفع من 2048 شخصاً إلى 3041 بنهاية 2023 مقارنة بعام 2021، بحسب "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة.
وأكدت أن هذا الرقم القياسي يشكل تذكيرًا صارخًا بأن اتباع نهج شامل يتضمن مسارات آمنة ومنتظمة، هو الحل الوحيد الذي سيفيد المهاجرين والدول على حد سواء.
--(بترا)
رصد/ي ف
30/01/2024 17:21:20
MENAFN01022024000117011021ID1107795434
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