صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 30 كانون الثاني (بترا) - رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي إلى 3.1 بالمئة.
وقال البنك اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 2.9 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول الماضي، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وأشار في البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم، بحسب واشنطن تايمز.
وأعلن الصندوق أنه خفض توقعاته للتضخم للعام الحالي، في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى بحسب معدل النمو الأقتصادي في تلك البلاد.
--(بترا)
ب خ/ ن ح/ف ق
30/01/2024 17:04:02
MENAFN01022024000117011021ID1107795432
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