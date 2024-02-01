صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 كانون الثاني (بترا) - رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي إلى 3.1 بالمئة.

وقال البنك اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 2.9 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول الماضي، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

وأشار في البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم، بحسب واشنطن تايمز.

وأعلن الصندوق أنه خفض توقعاته للتضخم للعام الحالي، في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى بحسب معدل النمو الأقتصادي في تلك البلاد.

--(بترا)

ب خ/ ن ح/ف ق

30/01/2024 17:04:02