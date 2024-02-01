افتتاح الملتقى الأول للشعر والشعراء في البلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 كانون الثاني (بترا)- افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، أمس ملتقى البلقاء الأول للشعر والشعراء الذي نظمه منتدى اسود البلقاء الثقافي، بمشاركة شعراء من فلسطين والعراق وسوريا، وممثلين أردنيين.
وقال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، بحضور رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن الملتقى جاء ضمن جهود الوزارة لإثراء العمل الثقافي، بالشراكة مع مختلف الجهات، لافتاً إلى أن الملتقى سيتيح في الأعوام المقبلة أكثر من جلسة ليكون هناك فرصة للمتلقي لأخذ مساحة أوسع من المادة الأدبية.
من جهته، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، إن الدراما الأردنية تشكل إرثا للأردن، وركنا أساسيا للدولة منذ البدايات في إبراز الهوية الأردنية، مشيراً إلى جهود جلالة الملك بشأن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لإظهار معاناة أشقائنا الفلسطينيين وغطرسة الاحتلال.
وأكد ضيف مهرجان السلط للشعر الفنان الأردني شايش النعيمي، أهمية الشعر بتوثيق آلية عيش الحضارات السابقة، لافتا إلى أنه يعمل على إنتاج برنامج ثقافي عن الأردن وتاريخ الحضارات التي مرت على الأردن.
وقال رئيس المنتدى الشاعر شاهر ابو رمان، إن الملتقى يهدف إلى التوسع بالأعمال الثقافية إلى الدراما لأنها على المدى القصير لن تمكن المتلقي من إيصال رسالته الفنية.
--(بترا)
ون/م ف
30/01/2024 16:34:21
MENAFN01022024000117011021ID1107795431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.