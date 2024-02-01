افتتاح الملتقى الأول للشعر والشعراء في البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 كانون الثاني (بترا)- افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، أمس ملتقى البلقاء الأول للشعر والشعراء الذي نظمه منتدى اسود البلقاء الثقافي، بمشاركة شعراء من فلسطين والعراق وسوريا، وممثلين أردنيين.

وقال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، بحضور رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن الملتقى جاء ضمن جهود الوزارة لإثراء العمل الثقافي، بالشراكة مع مختلف الجهات، لافتاً إلى أن الملتقى سيتيح في الأعوام المقبلة أكثر من جلسة ليكون هناك فرصة للمتلقي لأخذ مساحة أوسع من المادة الأدبية.

من جهته، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، إن الدراما الأردنية تشكل إرثا للأردن، وركنا أساسيا للدولة منذ البدايات في إبراز الهوية الأردنية، مشيراً إلى جهود جلالة الملك بشأن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لإظهار معاناة أشقائنا الفلسطينيين وغطرسة الاحتلال.

وأكد ضيف مهرجان السلط للشعر الفنان الأردني شايش النعيمي، أهمية الشعر بتوثيق آلية عيش الحضارات السابقة، لافتا إلى أنه يعمل على إنتاج برنامج ثقافي عن الأردن وتاريخ الحضارات التي مرت على الأردن.

وقال رئيس المنتدى الشاعر شاهر ابو رمان، إن الملتقى يهدف إلى التوسع بالأعمال الثقافية إلى الدراما لأنها على المدى القصير لن تمكن المتلقي من إيصال رسالته الفنية.

--(بترا)

ون/م ف

30/01/2024 16:34:21