مجلس إربد يناقش المشاريع المتعثرة لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 كانون الثاني(بترا)- محمد قديسات- ناقش مجلس محافظة اربد خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خلدون بني هاني، أبرز المعيقات التي تسببت بتأخير تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة على موازنة المجلس لعام 2023.

وقال رئيس المجلس، إن أبرز المعيقات ظهرت بقطاعات التربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة، بطرح عطاءات بقيم أعلى من المخصصات المرصودة لها، ما حول الفروقات إلى دين وذمم على المجلس من جهة، وتأخر إنجاز المشاريع من جهة أخرى، لافتا إلى ضرورة عدم إرساء العطاءات على مقاول واحد، حتى يتسنى الإنتهاء من المشاريع المطروحة قبل انتهاء السنة المالية.

وأكد بني هاني، أنه بالرغم من وجود مثل هذه المعيقات، إلا أن نسبة الإنجاز في المشاريع المطروحة على موازنة المجلس للعام الماضي، زادت على 70 بالمئة، في حين تراوحت في السنوات السابقة بين 25-30 بالمئة.

ولفت إلى أنه ما زال يوجد متسع من الوقت لانجاز المشاريع المتعثرة قبل انتهاء السنة المالية مع نهاية شهر آذار المقبل، وهذا من شأنه رفع نسبة الإنجاز الكلي لمشاريع المجلس إلى أكثر من 90 بالمئة.

وأوضح بني هاني، أن المجلس تمكن العام الماضي من إطفاء جزء كبير من مديونته خصوصا في قطاع المياه، حيث قام بسداد 1.2 مليون دينار من أصل 1.8 مليون كانت مرصودة كذمم مالية على المجلس.

وتدارس المجلس آليات العمل والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة على موانة العام الحالي بالمدد المحددة وعدم تأخيرها، والاستفادة من جميع المبالغ المخصصة لذلك، في حين توافق المجلس على إجراء مناقلات للمشاريع المتعثرة والتي من الصعب تنفيذها لصالح مشاريع أخرى ممكنة التنفيذ خلال العام الحالي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي.

--(بترا)

م ق/ ف م/ف ق

30/01/2024 16:17:56