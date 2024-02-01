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3.5 مليار دولار حوالات المغتربين العام الماضي

2/1/2024 2:45:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين خلال العام الماضي، بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ارتفع حولات المغتربين إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار عام 2022.
وأشارت إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت خلال كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، لتبلغ 326.1 مليون دولار.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
30/01/2024 16:14:14

MENAFN01022024000117011021ID1107795429

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