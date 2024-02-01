3.5 مليار دولار حوالات المغتربين العام الماضي
التاريخ
2/1/2024 2:45:35 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين خلال العام الماضي، بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ارتفع حولات المغتربين إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار عام 2022.
وأشارت إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت خلال كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، لتبلغ 326.1 مليون دولار.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
30/01/2024 16:14:14
MENAFN01022024000117011021ID1107795429
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