بحث اشراك طلبة البلقاء التطبيقية في برنامج انهض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، والرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون لإشراك طلبة الجامعة والخريجين في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض " .
وأكد العجلوني أهمية تعزيز الشراكة مع المركز، في تدريب الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية على الانخراط في سوق العمل، وتمكينهم من الاستفادة من الورش التدريبية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ذات علاقة ببرنامج "انهض" ، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات تقنية من( البكالوريوس والدبلوم) ذات قيمة نوعية متوائمة مع واقع ومتطلبات سوق العمل.
وعرض الدكتور العجلوني لعدد من قصص النجاح لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن تخصصات الجامعة التطبيقية والتقنية والخطط الدراسية لهذه التخصصات، تحفز الطلبة على الابتكار والريادة خاصة مع توفير الظروف الملائمة من خلال حاضنات الأعمال والمختبرات والدعم الذي تقدمه للطلبة.
وأكد سعي الجامعة إلى التعاون مع المركز، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب من خلال تخريج كوادر مؤهلة علميا ومدربة عمليا على كافة ظروف العمل ومتطلباته.
بدوره، أكد استيتيه ضرورة الشراكة مع الجامعة، مبينا أن البرنامج الوطني لتشغيل الذاتي، جاء انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة البطالة، وذلك من خلال تعزيز نهج التشغيل الذاتي بدلا عن التوظيف .
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعة والممتدة في جميع محافظات المملكة، لتقليل نسبة البطالة من خلال انشاء حاضنات تتبنى افكار الشباب ومشروعاتهم مجانا، ودعم المشروعات الصغيرة الناجحة.
وأكد اهتمام المركز بموضوع الريادة وإطلاقه العديد من المبادرات لدعم مشاريع الرياديين.
يذكر أن برنامج "انهض" يتضمن عدة مراحل، كتقديم الدعم الفني للشباب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، واعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، ومرحلة التمويل من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشاريعهم، وتقديم التوجيه والإرشاد والتشبيك مع الخبراء الفنيين لتحقيق الإستدامة لهذه المشاريع .
--(بترا)
أع/ ف م/ف ق
30/01/2024 15:51:12
MENAFN01022024000117011021ID1107795427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.