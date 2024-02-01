بحث اشراك طلبة البلقاء التطبيقية في برنامج انهض

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، والرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتيه، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون لإشراك طلبة الجامعة والخريجين في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض " .

وأكد العجلوني أهمية تعزيز الشراكة مع المركز، في تدريب الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية على الانخراط في سوق العمل، وتمكينهم من الاستفادة من الورش التدريبية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ذات علاقة ببرنامج "انهض" ، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات تقنية من( البكالوريوس والدبلوم) ذات قيمة نوعية متوائمة مع واقع ومتطلبات سوق العمل.

وعرض الدكتور العجلوني لعدد من قصص النجاح لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن تخصصات الجامعة التطبيقية والتقنية والخطط الدراسية لهذه التخصصات، تحفز الطلبة على الابتكار والريادة خاصة مع توفير الظروف الملائمة من خلال حاضنات الأعمال والمختبرات والدعم الذي تقدمه للطلبة.

وأكد سعي الجامعة إلى التعاون مع المركز، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب من خلال تخريج كوادر مؤهلة علميا ومدربة عمليا على كافة ظروف العمل ومتطلباته.

بدوره، أكد استيتيه ضرورة الشراكة مع الجامعة، مبينا أن البرنامج الوطني لتشغيل الذاتي، جاء انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة البطالة، وذلك من خلال تعزيز نهج التشغيل الذاتي بدلا عن التوظيف .

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعة والممتدة في جميع محافظات المملكة، لتقليل نسبة البطالة من خلال انشاء حاضنات تتبنى افكار الشباب ومشروعاتهم مجانا، ودعم المشروعات الصغيرة الناجحة.

وأكد اهتمام المركز بموضوع الريادة وإطلاقه العديد من المبادرات لدعم مشاريع الرياديين.

يذكر أن برنامج "انهض" يتضمن عدة مراحل، كتقديم الدعم الفني للشباب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، واعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، ومرحلة التمويل من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشاريعهم، وتقديم التوجيه والإرشاد والتشبيك مع الخبراء الفنيين لتحقيق الإستدامة لهذه المشاريع .

--(بترا)

أع/ ف م/ف ق

30/01/2024 15:51:12