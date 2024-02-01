253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال، 253 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الثلاثاء، قدمت العيادة خدماتها لأكثر من 3000 طفل العام الماضي خلال الزيارات الدورية التي أجرتها للقرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.
وأكّدت الشركة، استمرار تقديم خدمات العيادة من خلال جولاتها المستمرة التي يتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، لخدمة الأطفال في المناطق الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة، لتواصل عيادة زين أداء دورها الذي بدأته منذ إطلاقها عام 2002، عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية مجاناً لمستحقيها.
وتقدّم عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الكشف عن الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، وتحتوي العيادة على تجهيزات طبية متكاملة، ويديرها كادرا مؤهّلا مكوّنا من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور، إلى أصحاب الاختصاص في القطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
30/01/2024 15:49:49
MENAFN01022024000117011021ID1107795425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.