253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال، 253 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة.

وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الثلاثاء، قدمت العيادة خدماتها لأكثر من 3000 طفل العام الماضي خلال الزيارات الدورية التي أجرتها للقرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.

وأكّدت الشركة، استمرار تقديم خدمات العيادة من خلال جولاتها المستمرة التي يتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، لخدمة الأطفال في المناطق الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة، لتواصل عيادة زين أداء دورها الذي بدأته منذ إطلاقها عام 2002، عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية مجاناً لمستحقيها.

وتقدّم عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الكشف عن الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، وتحتوي العيادة على تجهيزات طبية متكاملة، ويديرها كادرا مؤهّلا مكوّنا من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور، إلى أصحاب الاختصاص في القطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.

--(بترا)

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30/01/2024 15:49:49