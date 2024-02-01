مدير الأمن العام يزور مديرية العمليات والسيطرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- هنّأ مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة باسمه ومرتبات مديرية الأمن العام كافّة، جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الـ62، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، تشكل دافعاً لنا في مديرية الأمن العام نحو بذل المزيد من العمل والإنجاز خدمة للوطن وأبنائه.
ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الثلاثاء، مديرية العمليات والسيطرة تحيات جلالة القائد الأعلى إلى مرتبات الأمن العام كافّة، والدعم المتواصل والثقة الكبيرة التي يحظى بها جهاز الأمن العام من لدن جلالته، الأمر الذي يتطلب المضي قدماً في أداء واجباتنا وأدوارنا الأمنية والإنسانية، ضمن أطر احترافية وبتشاركية تامة مع المؤسسات الوطنية المختلفة بالمملكة.
وأكّد المعايطة، أن مديرية العمليات والسيطرة تشكّل القلب النابض لمديرية الأمن العام كونها المستجيب الأول لتلقي بلاغات المواطنين على رقم الطوارئ الموحد (911)، مبيناً أنها تلقت خلال العام الماضي 6 ملايين مكالمة نتج عنها مليون بلاغ على مدار الساعة، ما يتطلب الاستمرار في تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بالتنسيق مع وحدات الأمن العام وتشكيلاته كافّة.
وشدد على ضرورة المحافظة على جودة العمل والبناء على ما تحقق من إنجاز وتميّز والاستمرار بالتوسّع بالمشاريع النوعية وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وكل ما هو جديد ويسهم في تجويد الخدمة المقدّمة للمواطنين والارتقاء بها .
وبيّن مدير الأمن العام الحرص المستمر على رفد مديرية العمليات والسيطرة، بكل ما تحتاجه من قوى بشرية ومعدات وأنظمة وتقنيات فنية وتكنولوجية، بغية المضي في الارتقاء بسبل التواصل الفعَّال مع أبناء المجتمع في شتى الظروف والأحوال، وبما يضمن حسن الاستجابة والتعامل الفوري مع الحوادث على اختلاف أنواعها.
واستمع المعايطة خلال الزيارة لإيجاز قدّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، أوضح خلاله أبرز الإحصائيات العملياتية، والخطط والبرامج التطويرية المستقبلية، إضافة إلى إيجازات حول الوحدات التابعة للمديرية منها، وحدة الواجبات الميدانية، ووحدة حماية الاستثمار، والواجبات والمهام التي تقوم بها وإسهامها في منظومة الأمن والسلامة المجتمعية.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
30/01/2024 15:49:24
MENAFN01022024000117011021ID1107795424
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