مدير الأمن العام يزور مديرية العمليات والسيطرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- هنّأ مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة باسمه ومرتبات مديرية الأمن العام كافّة، جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الـ62، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، تشكل دافعاً لنا في مديرية الأمن العام نحو بذل المزيد من العمل والإنجاز خدمة للوطن وأبنائه.

ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الثلاثاء، مديرية العمليات والسيطرة تحيات جلالة القائد الأعلى إلى مرتبات الأمن العام كافّة، والدعم المتواصل والثقة الكبيرة التي يحظى بها جهاز الأمن العام من لدن جلالته، الأمر الذي يتطلب المضي قدماً في أداء واجباتنا وأدوارنا الأمنية والإنسانية، ضمن أطر احترافية وبتشاركية تامة مع المؤسسات الوطنية المختلفة بالمملكة.

وأكّد المعايطة، أن مديرية العمليات والسيطرة تشكّل القلب النابض لمديرية الأمن العام كونها المستجيب الأول لتلقي بلاغات المواطنين على رقم الطوارئ الموحد (911)، مبيناً أنها تلقت خلال العام الماضي 6 ملايين مكالمة نتج عنها مليون بلاغ على مدار الساعة، ما يتطلب الاستمرار في تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بالتنسيق مع وحدات الأمن العام وتشكيلاته كافّة.

وشدد على ضرورة المحافظة على جودة العمل والبناء على ما تحقق من إنجاز وتميّز والاستمرار بالتوسّع بالمشاريع النوعية وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وكل ما هو جديد ويسهم في تجويد الخدمة المقدّمة للمواطنين والارتقاء بها .

وبيّن مدير الأمن العام الحرص المستمر على رفد مديرية العمليات والسيطرة، بكل ما تحتاجه من قوى بشرية ومعدات وأنظمة وتقنيات فنية وتكنولوجية، بغية المضي في الارتقاء بسبل التواصل الفعَّال مع أبناء المجتمع في شتى الظروف والأحوال، وبما يضمن حسن الاستجابة والتعامل الفوري مع الحوادث على اختلاف أنواعها.

واستمع المعايطة خلال الزيارة لإيجاز قدّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، أوضح خلاله أبرز الإحصائيات العملياتية، والخطط والبرامج التطويرية المستقبلية، إضافة إلى إيجازات حول الوحدات التابعة للمديرية منها، وحدة الواجبات الميدانية، ووحدة حماية الاستثمار، والواجبات والمهام التي تقوم بها وإسهامها في منظومة الأمن والسلامة المجتمعية.

--(بترا)

ل م/م ف/رق

30/01/2024 15:49:24