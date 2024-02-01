إغلاق جزء من شارع عبدالحميد شرف بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقطع من شارع عبدالحميد شرف، ابتداء من تقاطعه مع شارع نابلس "أسواق مكة سابقا" باتجاه الجنوب حتى إشارة السوق المركزي.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية، غيث التل، في بيان، إن إغلاق هذا المقطع من الشارع الذي يمتد لاكثر من 500 متر، جاء لتمكين شركة مياه اليرموك من استكمال أعمالها بتوسيع شبكات المياه في المنطقة، مشيرا إلى ان البلدية وضعت ارشادات مرورية تحذيرية وأخرى لطرق بديلة.

وبين أن الشارع سيعاد فتحه أمام المركبات فور الانتهاء من أعمال الحفر وإعادته إلى ما كان عليه سابقا، مرجحا أن تنجز شركة مياه اليرموك أعمالها مطلع الأسبوع المقبل.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

30/01/2024 15:25:43