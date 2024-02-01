إغلاق جزء من شارع عبدالحميد شرف بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقطع من شارع عبدالحميد شرف، ابتداء من تقاطعه مع شارع نابلس "أسواق مكة سابقا" باتجاه الجنوب حتى إشارة السوق المركزي.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية، غيث التل، في بيان، إن إغلاق هذا المقطع من الشارع الذي يمتد لاكثر من 500 متر، جاء لتمكين شركة مياه اليرموك من استكمال أعمالها بتوسيع شبكات المياه في المنطقة، مشيرا إلى ان البلدية وضعت ارشادات مرورية تحذيرية وأخرى لطرق بديلة.
وبين أن الشارع سيعاد فتحه أمام المركبات فور الانتهاء من أعمال الحفر وإعادته إلى ما كان عليه سابقا، مرجحا أن تنجز شركة مياه اليرموك أعمالها مطلع الأسبوع المقبل.
--(بترا)
م.ق/ ن ح/ف ق
30/01/2024 15:25:43
MENAFN01022024000117011021ID1107795423
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