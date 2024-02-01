الأردن الرابع عربيا و 63 عالميا بمؤشر مدركات الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) بركات الزيود- حل الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الصادر اليوم الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية.

وبين المؤشر أن الأردن جاء ضمن أول 63 دولة في العالم في مكافحة الفساد متقدما على 117 دولة، وحل رابعا عربيا بعد الإمارات، وقطر، والسعودية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، إذ ما زال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 نقطة للعام الثاني عشر على التوالي، إذ سجل ثلثا البلدان درجات أقل من 50.

وأضافت، وفقا لمؤشر سيادة القانون شهد العالم تراجعا بأداء نظم العدالة، وسجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.

وتصدرت الدنمارك قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي بدرجة 90، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بـ 87 و85 على الترتيب.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر الذي يمثل درجة "شديد الفساد" إلى 100التي تمثل "شديد النزاهة".

وحسب المؤشر تراجع منذ العام 2018 وبشكل ملحوظ 12 بلدا في درجاتها على مؤشر مدركات الفساد، وتشمل القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما تحسن أداء 8 بلدان.

ودعت المنظمة إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع مرتكبي جرائم الفساد بشكل فعال، وفرض ضوابط وتوازنات على السلطة، ووضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.

ومنذ إنشائه عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد الرائد بشأن فساد القطاع العام عالميا، ويسجل المؤشر نتائج 180 بلدا حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، ومراكز البحوث، وغيرها، وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور.

وتتم مراجعة عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومتسقة قدر الإمكان، وأجريت أحدث مراجعة عام 2017 من قبل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية.

--(بترا)

ب ص/ن ح/اح

30/01/2024 15:09:03