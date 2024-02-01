روسيا تدعو إلى التهدئة بين الولايات المتحدة وايران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 30 كانون الثاني (بترا)- دعا الكرملين الروسي إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وخفض التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن هناك حاجة لخطوات لتهدئة المنطقة بدلاً من زعزعة استقرارها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا عن سؤال حول ضربات أميركية محتملة تستهدف المصالح الإيرانية في المنطقة، "موسكو تشدد على أهمية منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران".
--(بترا)
س ح/ اح
30/01/2024 15:00:37
MENAFN01022024000117011021ID1107795421
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