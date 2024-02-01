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روسيا تدعو إلى التهدئة بين الولايات المتحدة وايران

2/1/2024 2:45:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 30 كانون الثاني (بترا)- دعا الكرملين الروسي إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وخفض التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن هناك حاجة لخطوات لتهدئة المنطقة بدلاً من زعزعة استقرارها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا عن سؤال حول ضربات أميركية محتملة تستهدف المصالح الإيرانية في المنطقة، "موسكو تشدد على أهمية منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران".
--(بترا)
س ح/ اح
30/01/2024 15:00:37

MENAFN01022024000117011021ID1107795421

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