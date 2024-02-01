اتفاقية في مجال الاستجابة لحالات العنف وحماية الطفل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- وقّع معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية المستشفيات الخاصة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، وحماية الطفل.

ووقّع الاتفاقية التي جاءت في إطار السعي إلى تحصين الأسرة وحماية المجتمع من الآثار المدمرة للعنف، مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة.

وقال عقل "إن خطورة العنف وعواقبه الوخيمة تدفعنا كمؤسسات وطنية متخصصة إلى تسخير قدراتنا وعصارة خبراتنا لحماية الفرد وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع"، لافتا إلى أن حالات العنف المعقدة التي يتعامل معها الخبراء في أقسام المعهد المختصة، تزيد من الإصرار على محاربة العنف الذي يضرب نواة المجتمع في الصميم وتفسخ بنيانها.

وبين أن الاتفاقية خطوة مهمة في سياق محاصرة العنف، وتعزيز مستوى الحماية خصوصا لدى النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مثل هذه الشراكات تتيح للمعهد نقل خبراته في مجالات التعامل مع حالات العنف، وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير.

من جهته، قال مقدادي، إنّ الاتفاقية جاءت ترسيخا لمفهوم التشاركية بين المجلس والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يؤكد دور العاملين في هذه المستشفيات باكتشاف حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري وحماية الطفل، وأهمية تعزيز نظام الإحالة والاستجابة المؤسسية لهذه الحالات وفقاً لذلك، بما يوفر خدمات متكاملة وشاملة لجميع حالات العنف ضمن منظومة قطاع الخدمات الصحية.

بدوره، أكد المصالحة دور قطاع المستشفيات الخاصة في الاستجابة للتبليغ عن حالات العنف الأسري ليجري التعامل معها حسب الأصول، مبينا أن الجمعية والمعهد عملا على تطوير دليل يساعد الكوادر الصحية في التعامل مع حالات العنف.

وتهدف الاتفاقية التي جاءت بدعم من السفارة الهولندية في عمان إلى تطوير دليل للعاملين في المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وحماية الطفل، ليتواءم مع منظومة الحماية على المستوى الوطني، إضافة إلى توفير خدمات شاملة ومتكاملة لحالات العنف ضمن منظومة القطاع الخاص الصحية.

--(بترا)

م ه/م ف/رق

30/01/2024 14:58:05

