ندوة بعنوان بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الأردن في اكسبو الدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 كانون الثاني (بترا)- نظمت وزارة الاستثمار ندوة استثمارية على هامش افتتاح اليوم الوطني الأردني في "اكسبو الدوحة" للبستنة بعنوان "بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الأردن"، بحضور وزيري الاستثمار خلود السقاف، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعدد من المستثمرين والشركات القطرية.

وقالت السقاف في افتتاح الندوة اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين الأردن وقطر تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وإن المستثمرين والاستثمارات القطرية موضع احترام وتقدير، مشيرة إلى تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في الأردن 4.5 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية.

وأشارت الى تطلع المملكة لمزيد من التعاون وإقامة شراكات مثمرة في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن الأردن مليء بنقاط مضيئة واستثمارات حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وعرضت لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى 17 قطاعا اقتصاديا واعدا ذات أولوية تتمتع بمزايا استثمارية وإمكانات ومحفزات يمتلكها الأردن جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم.

وبينت السقاف، أن الأردن ولمواكبة تطلعات المستثمرين بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، اتخذ خطوات عديدة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، حيث أنشئت وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وجرى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال مثل إقرار قانوني البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، فأجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية، إذ سجل أول صندوق استثماري في المملكة مملوك بالكامل للبنوك الأردنية برأس مال مصرح به بلغ 100 مليون دينار، وضمن القانون الثبات التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين الحاصلين على الإعفاءات الجمركية والضريبية واستمرارها حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها أو لمدة 7 سنوات.

ودعت السقاف رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الاردن، وما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص واعدة، مؤكدة الحرص على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، وبذل أقصى الجهود لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.

وخلال الندوة التي شارك بها مدير ترويج الاستثمار بالوزارة بلال حموري، قدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، ومدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، والرئيس التجاري في مجموعة العبدلي للاستثمار كنان جرادات عروضا تضمنت اهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المناطق التي يديرونها. كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين الأردني والقطري على هامش انعقاد الندوة الاستثمارية.

--(بترا)

م م/ ن ح/اح

30/01/2024 14:55:47