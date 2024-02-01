إطلاق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية تحت شعار: "عامل سليم غذاء آمن".
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن الدليل مرجع استرشادي مهم للعاملين المتداولين في المنشآت الغذائية للتوجيه، ورفع مستوى الوعي بأفضل تدابير وأسس رصد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، والسيطرة عليها، وإدارتها بكفاءة عالية لتفادي مخاطرها المباشرة على سلامة الغذاء؛ وفقا للممارسات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء التي نصت عليها التشريعات الناظمة، وبما يعزز منظومة سلامة الغذاء والأمن الغذائي في المملكة.
وأكد أن الدليل يجسد مبدأ التشاركية الحقيقية مع شركاء المؤسسة الاستراتيجيين من مختلف الجهات الوطنية لتطوير منظومة متكاملة لسلامة وجودة الغذاء في المملكة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات؛ تحقيقا لرسالة المؤسسة في ضمان سلامة وجودة الغذاء عبر جميع مراحل تداوله، مثمنا جهود وزارتي الصحة والعمل وسلطة منطقة العقبة وأمانة عمان وكوادر المؤسسة في المساهمة بإنجاز الدليل.
وأعلن مهيدات أن المؤسسة بصدد تنفيذ برامج تدريبية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف المشرفين الصحيين والعاملين المتداولين للتوعية بدورهم الحيوي في الالتزام الواعي والمسؤول في التطبيق العملي لما جاء في الدليل من ممارسات سلامة الغذاء.
من جهته، قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، إن الدليل يسهم في تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة في المنشآت الغذائية، والوقاية من المخاطر المرضية المحتملة التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتعامل معها بأعلى مستويات الوعي.
ودعا مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة، ومفتش صحة وسلامة مهنية في وزارة العمل المهندس محمد زياد خميس، ورئيس قسم الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبد الله الحجي، ورئيس قسم الوقاية الصحية في دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الدكتور عبادة الفتياني، إلى تعزيز نظام سلامة الغذاء والمساهمة في التصدي لأي تحد قد يواجهه الأمن الغذائي.
--(بترا)
ع د/م ف/ ف ج
30/01/2024 14:35:38
MENAFN01022024000117011021ID1107795416
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