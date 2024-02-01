إطلاق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية تحت شعار: "عامل سليم غذاء آمن".

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن الدليل مرجع استرشادي مهم للعاملين المتداولين في المنشآت الغذائية للتوجيه، ورفع مستوى الوعي بأفضل تدابير وأسس رصد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، والسيطرة عليها، وإدارتها بكفاءة عالية لتفادي مخاطرها المباشرة على سلامة الغذاء؛ وفقا للممارسات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء التي نصت عليها التشريعات الناظمة، وبما يعزز منظومة سلامة الغذاء والأمن الغذائي في المملكة.

وأكد أن الدليل يجسد مبدأ التشاركية الحقيقية مع شركاء المؤسسة الاستراتيجيين من مختلف الجهات الوطنية لتطوير منظومة متكاملة لسلامة وجودة الغذاء في المملكة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات؛ تحقيقا لرسالة المؤسسة في ضمان سلامة وجودة الغذاء عبر جميع مراحل تداوله، مثمنا جهود وزارتي الصحة والعمل وسلطة منطقة العقبة وأمانة عمان وكوادر المؤسسة في المساهمة بإنجاز الدليل.

وأعلن مهيدات أن المؤسسة بصدد تنفيذ برامج تدريبية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف المشرفين الصحيين والعاملين المتداولين للتوعية بدورهم الحيوي في الالتزام الواعي والمسؤول في التطبيق العملي لما جاء في الدليل من ممارسات سلامة الغذاء.

من جهته، قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، إن الدليل يسهم في تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة في المنشآت الغذائية، والوقاية من المخاطر المرضية المحتملة التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتعامل معها بأعلى مستويات الوعي.

ودعا مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة، ومفتش صحة وسلامة مهنية في وزارة العمل المهندس محمد زياد خميس، ورئيس قسم الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبد الله الحجي، ورئيس قسم الوقاية الصحية في دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الدكتور عبادة الفتياني، إلى تعزيز نظام سلامة الغذاء والمساهمة في التصدي لأي تحد قد يواجهه الأمن الغذائي.

--(بترا)

ع د/م ف/ ف ج

30/01/2024 14:35:38