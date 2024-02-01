رئيس مجلس مفوضي العقبة الخاصة يلتقي مدير عمليات الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة نايف حميدي الفايز، مع مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اولاف بيكر، جهود الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وثمن بيكر خلال اللقاء الذي حضره مدير منطقة جنوب عمان ومساعد الرئيس لمدير العمليات نضال محمود، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، الجهود التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الخاصة في توفير الخدمات الأساسية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها المفوضية للفئات المستهدفة.

وأكد أهمية التعاون بين الوكالة والحكومة ومفوضية العقبة في تنفيذ المشاريع الرامية لتحسين القطاع التعليمي والمدارس والعيادات الصحية التابعة لها.

وأشار بيكر إلى أهمية استمرار تزويد الدول المانحة للوكالة ضمن مراجعة الإجراءات التي جمدت بموجبها مساعداتها للأونروا، لكي تستمر الوكالة بأعمالها المعتادة خصوصا في الأردن الذي يعد أكبر حاضنة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك في بقية الدول التي تحتضن اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، أشاد الفايز بجهود الوكالة في توفير الخدمات للاجئين في الأردن، والسير قدما في أنشطتها الموجهة للمدارس التابعة للوكالة والعيادات الصحية وغيرها من الخدمات التي تمس حاجة المستهدفين من برامجها.

--(بترا)

ا م/ ف ج

30/01/2024 14:32:44