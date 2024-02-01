جلسة تعريفية للمؤسسات والجمعيات لإقامة سوق اسبوعي بالسلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 كانون الثاني (بترا)- عقدت بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع برنامج USAID لدعم البلديات جلسة تعريفية للمؤسسات والجمعيات غير الربحية ضمن حدود البلدية للتعريف بآلية التقديم للحصول على منحة خاصة لإقامة سوق اسبوعي في مدينة السلط .
ويهدف البرنامج إلى إيجاد بلديات قوية ومستجيبة لاحتياجات المواطنين ومزدهرة اقتصادياً في جميع أنحاء المملكة ويعمل
على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز تقديم الخدمات في قطاع البلديات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
ويعكس نطاق العمل للبرنامج الدور الأساسي لأداء البلديات في تحفيز الاستثمارات الرأسمالية وجذبها، وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي، و توفير فرص العمل حيث يقدم البرنامج دعمه بشكل أساسي لإحدى عشرة بلدية رئيسية كبرى شريكة من ضمنها بلدية السلط الكبرى.
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري إن الهدف من إقامة سوق اسبوعي في مدينة السلط هو مشروع يمكن من خلاله توفير فرص عمل للشباب والسيدات وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الخيرية غير الربحية في وضع الخطط و المشاريع التنموية في المدينة و الإستفادة من الخبرات والتجارب عند بعض الجمعيات الخيرية في إدارة المشاريع و تعزير دورها في التنمية المستدامة بالتعاون مع البلدية.
وقدمت مديرة البرنامج المهندسة ليندا طبيشات شرحا مفصلا عن المنحة وآلية التقديم لها مستعرضة بداية الدعوة لتقديم الطلبات منذ الإعلان عن المنحة في 19 الشهر الحالي من خلال النشر على المواقع الإخبارية و قنوات التواصل الاجتماعي للبلدية واستلام طلبات المنحة إلكترونيا في الموعد النهائي في 25 شباط المقبل.
وبينت انه سيتم بعدها مراجعة الطلبات خلال شهر من تاريخ الاستلام والتواصل خلال اسبوعين مع المؤسسات التي تم اختيارها من القائمة المختصرة ومن ثم الاعلان عن المقبولين للمشاركة بالتصميم بالتعاون والتنسيق والإشراف مع بلدية السلط الكبرى ومن ثم بعدها باسبوعين وضع المراحل النهائية لمعايير الأمتثال والفوز.
ودعت الى التقدم إلى المنحة من خلال البريد الالكتروني التالي: ... .
كما عرضت المتطلبات الفنية المطلوبة لتقديم المنحة من خلال وصف المشروع ومراقبة النماذج والمقاييس والاستدامة والكوادر الفنية والإدارية المطلوبة للعمل في التسويق وتطوير المنتجات والسياحة وإدارة الفعاليات وتنمية المجتمع المحلي والخبرات السابقة للجمعيات المتقدمة أو إئتلاف الجمعيات المتقدمة والميزانية المكتملة والمساهمة في التكاليف العينية والمالي بالإضافة الى بيان تعليمات إعداد الوثائق الإدارية والمالية من حيث الميزانية المعبئة حسب الأصول والتقارير المالية المدققة و وثائق التأسيس أو شهادات التسجيل للنظام الداخلي للجمعية.
كما سيكون من ضمن المشروع مراقبة لسير العمل على المنحة والتدقيق المالي واستعراض القيود التي لا يجوز استخدام اموال المنحة فيها بالإضافة إلى عرض معايير التقييم و الإختيار وتوقيع الاتفاقيات.
يذكر ان برنامج USAID لدعم البلديات يهدف إلى تسهيل التنسيق في تقديم الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وهو برنامج ممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .
-- (بترا)
أع/ف ق
30/01/2024 14:28:40
MENAFN01022024000117011021ID1107795411
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