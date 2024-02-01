جلسة تعريفية للمؤسسات والجمعيات لإقامة سوق اسبوعي بالسلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 كانون الثاني (بترا)- عقدت بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع برنامج USAID لدعم البلديات جلسة تعريفية للمؤسسات والجمعيات غير الربحية ضمن حدود البلدية للتعريف بآلية التقديم للحصول على منحة خاصة لإقامة سوق اسبوعي في مدينة السلط .

ويهدف البرنامج إلى إيجاد بلديات قوية ومستجيبة لاحتياجات المواطنين ومزدهرة اقتصادياً في جميع أنحاء المملكة ويعمل

على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز تقديم الخدمات في قطاع البلديات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

ويعكس نطاق العمل للبرنامج الدور الأساسي لأداء البلديات في تحفيز الاستثمارات الرأسمالية وجذبها، وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي، و توفير فرص العمل حيث يقدم البرنامج دعمه بشكل أساسي لإحدى عشرة بلدية رئيسية كبرى شريكة من ضمنها بلدية السلط الكبرى.

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري إن الهدف من إقامة سوق اسبوعي في مدينة السلط هو مشروع يمكن من خلاله توفير فرص عمل للشباب والسيدات وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الخيرية غير الربحية في وضع الخطط و المشاريع التنموية في المدينة و الإستفادة من الخبرات والتجارب عند بعض الجمعيات الخيرية في إدارة المشاريع و تعزير دورها في التنمية المستدامة بالتعاون مع البلدية.

وقدمت مديرة البرنامج المهندسة ليندا طبيشات شرحا مفصلا عن المنحة وآلية التقديم لها مستعرضة بداية الدعوة لتقديم الطلبات منذ الإعلان عن المنحة في 19 الشهر الحالي من خلال النشر على المواقع الإخبارية و قنوات التواصل الاجتماعي للبلدية واستلام طلبات المنحة إلكترونيا في الموعد النهائي في 25 شباط المقبل.

وبينت انه سيتم بعدها مراجعة الطلبات خلال شهر من تاريخ الاستلام والتواصل خلال اسبوعين مع المؤسسات التي تم اختيارها من القائمة المختصرة ومن ثم الاعلان عن المقبولين للمشاركة بالتصميم بالتعاون والتنسيق والإشراف مع بلدية السلط الكبرى ومن ثم بعدها باسبوعين وضع المراحل النهائية لمعايير الأمتثال والفوز.

ودعت الى التقدم إلى المنحة من خلال البريد الالكتروني التالي: ... .

كما عرضت المتطلبات الفنية المطلوبة لتقديم المنحة من خلال وصف المشروع ومراقبة النماذج والمقاييس والاستدامة والكوادر الفنية والإدارية المطلوبة للعمل في التسويق وتطوير المنتجات والسياحة وإدارة الفعاليات وتنمية المجتمع المحلي والخبرات السابقة للجمعيات المتقدمة أو إئتلاف الجمعيات المتقدمة والميزانية المكتملة والمساهمة في التكاليف العينية والمالي بالإضافة الى بيان تعليمات إعداد الوثائق الإدارية والمالية من حيث الميزانية المعبئة حسب الأصول والتقارير المالية المدققة و وثائق التأسيس أو شهادات التسجيل للنظام الداخلي للجمعية.

كما سيكون من ضمن المشروع مراقبة لسير العمل على المنحة والتدقيق المالي واستعراض القيود التي لا يجوز استخدام اموال المنحة فيها بالإضافة إلى عرض معايير التقييم و الإختيار وتوقيع الاتفاقيات.

يذكر ان برنامج USAID لدعم البلديات يهدف إلى تسهيل التنسيق في تقديم الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وهو برنامج ممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .

-- (بترا)

أع/ف ق

30/01/2024 14:28:40