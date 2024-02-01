الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت في القدس والخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 كانون الثاني (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال مالك نادي فلسطين للفروسية خالد حماد الإفرنجي في بيان، إن النادي الذي هدمته قوات الاحتلال مكون من صالة للتدريب بمساحة 500 متر، وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر، يحوي 20 رأسا من الخيل للتدريب، مشيرا إلى أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقالت بلدية السموع في بيان إن قوات الاحتلال داهمت خلة الكرسنة وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

--(بترا)

م ف/ ف ج

30/01/2024 14:23:49