الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت في القدس والخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 كانون الثاني (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
وقال مالك نادي فلسطين للفروسية خالد حماد الإفرنجي في بيان، إن النادي الذي هدمته قوات الاحتلال مكون من صالة للتدريب بمساحة 500 متر، وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر، يحوي 20 رأسا من الخيل للتدريب، مشيرا إلى أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.
كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وقالت بلدية السموع في بيان إن قوات الاحتلال داهمت خلة الكرسنة وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.
--(بترا)
م ف/ ف ج
30/01/2024 14:23:49
MENAFN01022024000117011021ID1107795410
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