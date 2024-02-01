أوبتيمايزا تطرح منتجا تقنيا لمراقبة الجودة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- طرحت شركة "أوبتيمايزا" المتخصصة في حلول وبرامج التحول الرقمي، منتجا تقنيا جديدا يحمل اسم "اكيوالتي"، يوظف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، يستهدف المنتج مساعدة المصانع على مراقبة جودة المنتجات بشكل تقني يوفر الوقت والجهد، ويعطي مؤشرات لرفع الجودة وزيادة تنافسية المنتج في السوق.

وأوضحت الشركة أن المنتج الجديد الذي طورته عقول وسواعد أردنية من فريق " اوبتيمايزا" يقدم حلولاً لمختبرات مراقبة الجودة في قطاع التصنيع، ليساعد المصانع في الحفاظ على معايير الإنتاج العالمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يتيح إنشاء وإعداد تقارير الجودة وبروتوكولات التفتيش لمراقبة جودة عمليات المختبر وفحص العينات، بالإضافة إلى إصدار شهادات التحليل ومراقبة مخزون العينات والتقارير الديناميكية، وتتبع العينات، وإدارة مخزون العينات، وإصدار شهادة التحليل الفوري.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ماجد سفري، أهمية مثل هذا المنتج في رفع تنافسية المصانع ومنتجاتها، ورصد ومراقبة وتتبع جودتها، ما يساعدها على تحسين الكفاءة والإنجاز وتحقيق معايير الجودة التي تلائم متطلبات المستهلك، وزيادة المبيعات.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

30/01/2024 14:19:36