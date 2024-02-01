أوبتيمايزا تطرح منتجا تقنيا لمراقبة الجودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- طرحت شركة "أوبتيمايزا" المتخصصة في حلول وبرامج التحول الرقمي، منتجا تقنيا جديدا يحمل اسم "اكيوالتي"، يوظف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، يستهدف المنتج مساعدة المصانع على مراقبة جودة المنتجات بشكل تقني يوفر الوقت والجهد، ويعطي مؤشرات لرفع الجودة وزيادة تنافسية المنتج في السوق.
وأوضحت الشركة أن المنتج الجديد الذي طورته عقول وسواعد أردنية من فريق " اوبتيمايزا" يقدم حلولاً لمختبرات مراقبة الجودة في قطاع التصنيع، ليساعد المصانع في الحفاظ على معايير الإنتاج العالمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يتيح إنشاء وإعداد تقارير الجودة وبروتوكولات التفتيش لمراقبة جودة عمليات المختبر وفحص العينات، بالإضافة إلى إصدار شهادات التحليل ومراقبة مخزون العينات والتقارير الديناميكية، وتتبع العينات، وإدارة مخزون العينات، وإصدار شهادة التحليل الفوري.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ماجد سفري، أهمية مثل هذا المنتج في رفع تنافسية المصانع ومنتجاتها، ورصد ومراقبة وتتبع جودتها، ما يساعدها على تحسين الكفاءة والإنجاز وتحقيق معايير الجودة التي تلائم متطلبات المستهلك، وزيادة المبيعات.
--(بترا)
غ ح/ ف ج
30/01/2024 14:19:36
MENAFN01022024000117011021ID1107795409
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