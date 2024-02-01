شرق المتوسط: 72 مليون شخص يحتاجون لتدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التقديرات الإجمالية للمنظمة تشير إلى فقدان مليون و 89 ألفا و 573 سنة من سنوات العمر المُصحَّحة باحتساب مدد الإعاقة بسبب أمراض المناطق المدارية المهمَلة عام 2019 بإقليم شرق المتوسط.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهمَلة الذي يُصادف في 30 من كانون الثاني سنويا، أنه عام 2021، احتاج 72 مليون شخص في الإقليم إلى تدخلات لمكافحة هذه الأمراض والقضاء عليها.

ويعاني إقليم شرق المتوسط عبئًا أكبر ناجمًا عن أمراض المناطق المدارية المهمَلة المتعلقة بالجلد؛ فهذه الأمراض لا تتسبب في آفات جلدية فحسب، بل تتسبب أيضًا في مشكلات نفسية ووَصْمة وإقصاء وضغوط.

ووفق البيان، ينوء إقليم شرق المتوسط بالعبء العالمي الأكبر من داء الليشمانيات الجلدي، كما أن مصر والصومال والسودان من ضمن 23 بلدًا ذات أولوية على الصعيد العالمي فيما يخص الجذام.

وأكّدت المنظمة الحاجة إلى زيادة الوعي والجهود للوقاية من هذه الأمراض ومعالجتها، داعية الجميع إلى الاتحاد والعمل للقضاء على أمراض المناطق المدارية المُهمَلة.

وشددت المنظمة على الحاجة الماسة إلى الدعم المالي والتعاون من أجل القضاء على هذه الأمراض؛ فلا غنى عن التمويل لمواصلة تحسين البنية التحتية الصحية وزيادة إتاحة العلاج.

وتتألف أمراض المناطق المدارية المُهمَلة من 20 حالة مرضية منتشرة في المناطق المدارية على وجه الخصوص، وغالبًا ما تؤثر في المجتمعات المحلية الفقيرة، ولا سيما النساء والأطفال وتتسبب في آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمِّرة تلحق بأكثر من مليار شخص في العالم.

يّذكر أن السمات الوبائية لأمراض المناطق المدارية المهملة ودورات حياتها مرتبطة بالبيئات ونواقل الأمراض والمستودعات الحيوانية.

--(بترا)

وز/ف ق

30/01/2024 14:16:24