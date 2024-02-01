كاميرون: بريطانيا وحلفاؤها يدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية حلا للصراع العربي الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 30 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بريطانيا وحلفاءها سيدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود الدبلوماسية لتحقيق "تقدم لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي طال أمده.

ونقلت صحف بريطانية عن كاميرون قوله في خطاب أمس الاثنين خلال حفل استقبال السفراء العرب في لندن، إن الفلسطينيين بحاجة إلى رؤية "أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، والأهم من ذلك إنشاء دولة فلسطينية".

وأضاف "يجب أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، وما الذي ستتألف منه، وكيف ستعمل؟

وتابع "بينما يحدث ذلك، سننظر مع حلفائنا في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، وقد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".

--(بترا)

ر ش/ ف ج

30/01/2024 14:13:17