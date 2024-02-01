كاميرون: بريطانيا وحلفاؤها يدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية حلا للصراع العربي الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 30 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بريطانيا وحلفاءها سيدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود الدبلوماسية لتحقيق "تقدم لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي طال أمده.
ونقلت صحف بريطانية عن كاميرون قوله في خطاب أمس الاثنين خلال حفل استقبال السفراء العرب في لندن، إن الفلسطينيين بحاجة إلى رؤية "أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، والأهم من ذلك إنشاء دولة فلسطينية".
وأضاف "يجب أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، وما الذي ستتألف منه، وكيف ستعمل؟
وتابع "بينما يحدث ذلك، سننظر مع حلفائنا في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، وقد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".
--(بترا)
ر ش/ ف ج
30/01/2024 14:13:17
MENAFN01022024000117011021ID1107795407
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