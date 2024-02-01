114 شهيدا و249 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

114 شهيدا و249 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/1/2024 2:45:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.
وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، في حين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
ي ف/م ف/رق
30/01/2024 14:08:41
MENAFN01022024000117011021ID1107795406
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