114 شهيدا و249 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، في حين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

--(بترا)

ي ف/م ف/رق

30/01/2024 14:08:41