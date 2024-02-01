بحث تحديات الشحن والنقل والربط الإلكتروني في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات، ومدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير مديرية جمرك العقبة العميد أحمد العكاليك، ومندوبو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التحديات التي تواجه عمليات الشحن والنقل والربط الإلكتروني.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، ناقش الوريكات خلال زيارته لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضايا ذات العلاقة بالقطاع والتعاون المشترك بين الأطراف كافة، وتحديات قطاع الشحن وآليات تذليلها وتطوير العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً في هذا القطاع.

وأوضح الوريكات أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة آليه الربط الإلكتروني وخاصة مع شركة موانئ العقبة، مبيناً أن عملية الربط بين الهيئة والجمارك والسلطة حققت مراحل متقدمة من ربط المعلومات بسبب الجاهزية الفنية.

كما ناقش الوريكات خلال لقائه نائب رئيس مجلس سلطة مفوضي منطقة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، موضوع نقل الركاب ورفع مستوى التنسيق بين الهيئة والسلطة بما يلبى طموحات وتوجهات سلطة العقبة في مجال نقل الركاب وبحسب المرجعيات المعتمدة لدى الهيئة، خاصة مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات تأجير الحافلات.

واطلع على اجراءات الربط الإلكتروني بين وثيقة النقل الصادرة عن الهيئة و"البون" الصادرة عن شركات التخليص والمخلصين، وإجراءات السلطة في تسهيل تنفيذ هذا الاجراء، مؤكداً تنسيق وتطوير هذه الأعمال كلاً حسب اختصاصه.

--(بترا)

ن ش/م ف/ف ق

30/01/2024 14:07:19