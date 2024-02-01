بحث تحديات الشحن والنقل والربط الإلكتروني في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات، ومدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير مديرية جمرك العقبة العميد أحمد العكاليك، ومندوبو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التحديات التي تواجه عمليات الشحن والنقل والربط الإلكتروني.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، ناقش الوريكات خلال زيارته لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضايا ذات العلاقة بالقطاع والتعاون المشترك بين الأطراف كافة، وتحديات قطاع الشحن وآليات تذليلها وتطوير العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً في هذا القطاع.
وأوضح الوريكات أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة آليه الربط الإلكتروني وخاصة مع شركة موانئ العقبة، مبيناً أن عملية الربط بين الهيئة والجمارك والسلطة حققت مراحل متقدمة من ربط المعلومات بسبب الجاهزية الفنية.
كما ناقش الوريكات خلال لقائه نائب رئيس مجلس سلطة مفوضي منطقة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، موضوع نقل الركاب ورفع مستوى التنسيق بين الهيئة والسلطة بما يلبى طموحات وتوجهات سلطة العقبة في مجال نقل الركاب وبحسب المرجعيات المعتمدة لدى الهيئة، خاصة مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات تأجير الحافلات.
واطلع على اجراءات الربط الإلكتروني بين وثيقة النقل الصادرة عن الهيئة و"البون" الصادرة عن شركات التخليص والمخلصين، وإجراءات السلطة في تسهيل تنفيذ هذا الاجراء، مؤكداً تنسيق وتطوير هذه الأعمال كلاً حسب اختصاصه.
--(بترا)
ن ش/م ف/ف ق
30/01/2024 14:07:19
MENAFN01022024000117011021ID1107795405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.