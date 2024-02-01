الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 كانون الثاني (بترا)- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، خطورة استمرار العدوان على غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد على أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وجميع مناطق اللجوء.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإيجاد آليات تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.

واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على استمرار التشاور حول هذه الجهود.

وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية، مؤكدين استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

30/01/2024 13:41:31