الإدارة العامة ينظم لقاء للأمناء والمدراء العامين الجدد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- نظم معهد الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، لقاء للأمناء والمدراء العامين الجدد ممن شغلوا مناصبهم منذ عام 2022، لإطلاعهم على أبرز المستجدات ذات العلاقة المباشرة بعملهم ومهامهم، والتحول في دور ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن التحول الجذري في عمل ومهام ديوان الخدمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في آب الماضي بتحويله وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، يعد أساسا للإصلاح الإداري الذي يشكل الرافعة الأساسية لضمان نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف إن الهيئة مسؤولة عن إحداث التغيير المنشود الذي يطمح إليه جلالة الملك، كونها الجهة المعنية بتطوير القطاع العام بالشراكة والتكامل مع الدوائر الحكومية ووحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث لقطاع العام في رئاسة الوزراء، مع اعتماد مفهوم "مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ" خاصة مكونات تطوير الموارد البشرية، والمؤسسات والخدمات الحكومية.

وبين الناصر أن الهيئة مسؤولة كذلك عن رسم السياسات، وعملية التنظيم، وإعادة التنظيم والهيكلة للجهاز الحكومي، وتنظيم شؤون الموظف والوظيفة العامة، والرقابة على سلامة ودقة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية وامتثالها للتشريعات المعمول بها، وتقديم الإسناد والدعم الفني للدوائر الحكومية ومتابعة القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين اعتبارا من مطلع عام 2024.

ووفقا لنظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024، أوضح الناصر أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتناسب والمهام الجديدة المناطة بها، مثل إدارة تقييم الكفايات الوظيفية، وإدارة تطوير السياسات والمعايير، وإدارة الدعم الفني والاستشاري، وإدارة الرقابة والامتثال.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، "إن المعهد يسعى جاهدا لبناء القدرات على المستويين الفردي والمؤسسي بالبحث الدائم عن كل ما هو مثر ومتطور ويحاكي الممارسات العالمية لنقلها إلى مؤسساتنا للاستفادة منها، إيمانا بأثر هذه العملية على رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام، وإحداث التغيير المنشود بما يتماشى مع متطلبات الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية.

وبينت أهمية إعداد قيادات تتمتع بالرؤية الثاقبة طويلة المدى وتمكينها لتلبية حاجات المؤسسات والدوائر والموظفين وصولا إلى رضا متلقي الخدمة والمواطنين، وأن تكون قيادات مؤمنة بإحداث التغيير والقدرة ليس فقط على التعامل معه بل مواكبته، والقدرة على استشراف المستقبل بكل ما يحمله من تطور وتقدم وتحديات، ما تطلب إنشاء مركز القيادات الحكومية في المعهد.

وأوضحت الخوالدة أن مركز القيادات يستهدف المستويات كافة، بدءا من القيادية الشبابية إلى الوسطى والنسائية ووصولا إلى القيادات العليا من فئة الأمناء والمدراء العامين ومن هم في سويتهم، مراعيا تنوع متطلبات كل مستوى واختصاص كل وظيفة والمهام الموكلة إليها، من خلال العمل الدؤوب لتبني وتطوير وعقد مجموعة متنوعة من البرامج والورشات والمؤتمرات.

من ناحيتها، استعرضت عضو مجلس الأعيان، فداء الحمود، للتشريعات الناظمة للعمل الحكومي، والتي تمثل الحجر الأساس الذي ترتكز عليه جميع المعاملات والمهام التي تنفذها الدائرة، والتي تسري على الموظفين والمتعاملين كافة مع الوزارة أو الدائرة، وتوفر قواعد ثابتة لحل أي نزاعات بين تلك الأطراف، وتحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المطلوبة من الدائرة أو الوزارة لتمكين الأمناء العامين من توزيع تلك المهام بشكل عادل على الموظفين بما يضمن حسن سير المرفق العام ونوعية الخدمة المقدمة للموطنين والمنوطة بتلك الدائرة.

وبينت الحمود أن هناك ارتباطا بين المعرفة والتشريعات بالحوكمة، حيث يتم تقييمها في الوزارات والدوائر من خلال 12 مرحلة، ومن أهمها التشريعات الأساسية، والهيكل التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة المشتريات، وتقديم الخدمات، والموظفين، وتحكم كل منها تشريعات متكاملة.

وجرى خلال اللقاء عرض لاستشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي، ولنظام المشتريات الحكومية، ولقانون ديوان المحاسبة.

--(بترا)

ه ع/ف ج

30/01/2024 13:40:55