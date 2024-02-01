إنتاج تنظم لقاء مع الشركات الأعضاء لعرض انجازاتها والخطط المستقبلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لقاء مع الشركات الأعضاء، يوم أمس الاثنين، لإطلاعهم على إنجازات الجمعية خلال العام الماضي وعرض خططها الطموحة لعام 2024.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، يعد اللقاء خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز التواصل مع الشركاء.

وتحدث رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد صويص، عن التطورات والتحديات التي تواجه القطاع، وعن الجهد الكبير الذي يبذله الفريق في الجمعية لتلبية هذه التحديات.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من الدول الأخرى تجاه وحدة دراسة الأسواق، مبينا أن "إنتاج" تخطط لتعزيز دورها في دراسة مسودات القوانين والتعليمات الجديدة، بما يتماشى مع توجهات القطاع واحتياجات القطاع.

وتحدث صويص عن الجهود المبذولة في مجال قانون حماية البيانات الشخصية، معربا عن شكره لشركات الاتصالات ومستشاريهم القانونيين على دعمهم في هذا المجال.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، فيليب منصور، إن الشراكات تمثل عاملا حيويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنظر إلى دورها في التغلب على التحديات وتوظيف الفرص في إطار دفع الجهود نحو المستقبل.

بدوره، اشار الشريك المسؤول في شركة "بي دبليو سي" الأردن، ميشيل أورفلي، الى دور الشركة في دعم وتحقيق رؤى الدول في المنطقة، خاصة رؤية 2030 في السعودية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الشركات في شركة الحموري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي أحمد خليفة، أن الشركة التي تتخذ من الأردن مقرا لها ولها في العراق فرع، تعمل وفق مبدأ التخصص، وتضم أربعة أقسام رئيسية: قسم التقاضي وقسم الشركات وقسم العلاقات الدولية وقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطرق خليفة إلى موضوع الشركة المساهمة الخاصة، وكيفية مساهمة هذا النموذج في تطوير المشهد الاستثماري في الأردن.

من ناحيته، تحدث رئيس مجلس إدارة إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية 'بيتا'، تامر البرانسي، بتفصيل عن "صندوق غزة للتعافي السريع"، وهي مبادرة مهمة تركز على دعم وإعادة تأهيل البنية التحتية التكنولوجية في غزة.

وقال إن الصندوق يعمل على توفير الدعم الفوري والموارد اللازمة لإعادة تشغيل الشركات التكنولوجية والناشئة التي تأثرت بالأحداث، حيث يشمل هذا الدعم تأمين مبان مجهزة بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى توفير أجهزة كمبيوتر لمساعدة هذه الشركات على استئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، أعلن الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، عن نمو ملحوظ في عدد الشركات الأعضاء، حيث بلغ العدد الإجمالي للأعضاء بنهاية العام 279 عضوا، مما يعكس الثقة المتزايدة في الجمعية والقيمة التي تقدمها لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقدم عرضا شاملا للأنشطة الرئيسية وسلسلة من الإنجازات المهمة التي نفذتها الجمعية خلال العام 2023.

وأعلن البيطار عن تنظيم منتدى "شيتكس2024" تحت عنوان 'تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا'، والمقرر إقامته في 27 شباط المقبل، حيث يحمل هذا الحدث رسالة قوية نحو تمكين المرأة في القطاع التكنولوجي.

كما أعلن عن تنظيم الدورة الثالثة لجناح الأردن في معرض "ليب" السعودية الذي سيقام من 4 إلى 7 آذار المقبل في الرياض، إذ ان هذا الحدث يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات والأفكار الرائدة والتجارب التفاعلية في مجال التكنولوجيا، مع مشاركة مجموعة من الشركات.

وكشف عن تنظيم فعالية متخصصة بتشبيك الشركات السعودية والأردنية تحت شعار 'تعزيز الشراكات والفرص السعودية-الأردنية، التي ستعقد في 6 أيار المقبل في الرياض.

واشار الى تنظيم "منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للعام الحالي، المقرر إقامته في 20 و21 تشرين الثاني بمنطقة البحر الميت.

وفيما يتعلق بمسح رضا الأعضاء في جمعية إنتاج لعام 2023، عرض البيطار النتائج التي حققت مستويات عالية من الرضا حول أداء جمعية إنتاج، من حيث الخدمات العامة والفعاليات والجلسات والتواصل والوصول إلى الأسواق، ووحدة دراسة الأسواق وتوفير فرص الأعمال.

وعرض المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في"إنتاج" زياد المصري، دور وحدة دراسة السوق التابعة للجمعية التي تم دعمها من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

30/01/2024 13:34:31