إنتاج تنظم لقاء مع الشركات الأعضاء لعرض انجازاتها والخطط المستقبلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لقاء مع الشركات الأعضاء، يوم أمس الاثنين، لإطلاعهم على إنجازات الجمعية خلال العام الماضي وعرض خططها الطموحة لعام 2024.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، يعد اللقاء خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز التواصل مع الشركاء.
وتحدث رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد صويص، عن التطورات والتحديات التي تواجه القطاع، وعن الجهد الكبير الذي يبذله الفريق في الجمعية لتلبية هذه التحديات.
وأشار إلى الاهتمام المتزايد من الدول الأخرى تجاه وحدة دراسة الأسواق، مبينا أن "إنتاج" تخطط لتعزيز دورها في دراسة مسودات القوانين والتعليمات الجديدة، بما يتماشى مع توجهات القطاع واحتياجات القطاع.
وتحدث صويص عن الجهود المبذولة في مجال قانون حماية البيانات الشخصية، معربا عن شكره لشركات الاتصالات ومستشاريهم القانونيين على دعمهم في هذا المجال.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، فيليب منصور، إن الشراكات تمثل عاملا حيويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنظر إلى دورها في التغلب على التحديات وتوظيف الفرص في إطار دفع الجهود نحو المستقبل.
بدوره، اشار الشريك المسؤول في شركة "بي دبليو سي" الأردن، ميشيل أورفلي، الى دور الشركة في دعم وتحقيق رؤى الدول في المنطقة، خاصة رؤية 2030 في السعودية.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الشركات في شركة الحموري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي أحمد خليفة، أن الشركة التي تتخذ من الأردن مقرا لها ولها في العراق فرع، تعمل وفق مبدأ التخصص، وتضم أربعة أقسام رئيسية: قسم التقاضي وقسم الشركات وقسم العلاقات الدولية وقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطرق خليفة إلى موضوع الشركة المساهمة الخاصة، وكيفية مساهمة هذا النموذج في تطوير المشهد الاستثماري في الأردن.
من ناحيته، تحدث رئيس مجلس إدارة إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية 'بيتا'، تامر البرانسي، بتفصيل عن "صندوق غزة للتعافي السريع"، وهي مبادرة مهمة تركز على دعم وإعادة تأهيل البنية التحتية التكنولوجية في غزة.
وقال إن الصندوق يعمل على توفير الدعم الفوري والموارد اللازمة لإعادة تشغيل الشركات التكنولوجية والناشئة التي تأثرت بالأحداث، حيث يشمل هذا الدعم تأمين مبان مجهزة بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى توفير أجهزة كمبيوتر لمساعدة هذه الشركات على استئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، أعلن الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، عن نمو ملحوظ في عدد الشركات الأعضاء، حيث بلغ العدد الإجمالي للأعضاء بنهاية العام 279 عضوا، مما يعكس الثقة المتزايدة في الجمعية والقيمة التي تقدمها لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدم عرضا شاملا للأنشطة الرئيسية وسلسلة من الإنجازات المهمة التي نفذتها الجمعية خلال العام 2023.
وأعلن البيطار عن تنظيم منتدى "شيتكس2024" تحت عنوان 'تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا'، والمقرر إقامته في 27 شباط المقبل، حيث يحمل هذا الحدث رسالة قوية نحو تمكين المرأة في القطاع التكنولوجي.
كما أعلن عن تنظيم الدورة الثالثة لجناح الأردن في معرض "ليب" السعودية الذي سيقام من 4 إلى 7 آذار المقبل في الرياض، إذ ان هذا الحدث يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات والأفكار الرائدة والتجارب التفاعلية في مجال التكنولوجيا، مع مشاركة مجموعة من الشركات.
وكشف عن تنظيم فعالية متخصصة بتشبيك الشركات السعودية والأردنية تحت شعار 'تعزيز الشراكات والفرص السعودية-الأردنية، التي ستعقد في 6 أيار المقبل في الرياض.
واشار الى تنظيم "منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للعام الحالي، المقرر إقامته في 20 و21 تشرين الثاني بمنطقة البحر الميت.
وفيما يتعلق بمسح رضا الأعضاء في جمعية إنتاج لعام 2023، عرض البيطار النتائج التي حققت مستويات عالية من الرضا حول أداء جمعية إنتاج، من حيث الخدمات العامة والفعاليات والجلسات والتواصل والوصول إلى الأسواق، ووحدة دراسة الأسواق وتوفير فرص الأعمال.
وعرض المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في"إنتاج" زياد المصري، دور وحدة دراسة السوق التابعة للجمعية التي تم دعمها من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/ف ق
30/01/2024 13:34:31
MENAFN01022024000117011021ID1107795400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.