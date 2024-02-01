82.6 مليون دينار أرباح مصفاة البترول بنهاية 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا) - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.
وأشارت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وبينت أن حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجل نحو 81 مليون دينار.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.
ولفت إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.
ونوه بأن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.
--(بترا)
م ف/أ م/ف ق
30/01/2024 13:32:07
MENAFN01022024000117011021ID1107795399
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