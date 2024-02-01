82.6 مليون دينار أرباح مصفاة البترول بنهاية 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.

وأشارت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وبينت أن حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجل نحو 81 مليون دينار.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.

ولفت إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.

ونوه بأن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

--(بترا)

م ف/أ م/ف ق

30/01/2024 13:32:07