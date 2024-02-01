الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية
التاريخ
2/1/2024 2:45:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 كانون الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا خلال اقتحامات في جنين، رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، والقدس من بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذتعمليات تنكيل واسعة، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة مركبات.
وأشارتا إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الاول الماضي ارتفعت إلى حوالي 6400.
--(بترا)
م ف/اص/اح
30/01/2024 13:09:04
MENAFN01022024000117011021ID1107795398
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