الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 كانون الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا خلال اقتحامات في جنين، رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، والقدس من بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذتعمليات تنكيل واسعة، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة مركبات.

وأشارتا إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الاول الماضي ارتفعت إلى حوالي 6400.

--(بترا)

م ف/اص/اح

30/01/2024 13:09:04