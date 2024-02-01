التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على موقعه الإلكتروني، وثيقة تظهر المانشيت الرئيسي الذي يحتفي بميلاد وليّ عهد الملك الحسين، بعنوان "تصريحات ملكية أفضى بها الحسين المفدى حول مستقبل ولي عهده المعظم".

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة تحتوي على الصفحة الرئيسة للعدد رقم 7921 من صحيفة الدفاع الأردنية الصادر في الأول من شباط عام 1962 ميلادية، الموافق 26 شعبان 1381 للهجرة، وهو اليوم اللاحق لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وبين المركز أن الوثيقة تظهر اهتمام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بمستقبل ولي عهده وارتباطه بمستقبل الأردن وحرصه على تربية نجله الأكبر على الأصالة العربية والقيم النبيلة وتنشئته على مفاهيم خدمة الشعب الأردني، وأن يتلقى ولي عهده معرفة سياسية وعسكرية تعينه على خدمة بلده حين توليه مهامه ملكًا.

وأشار المركز إلى أن الوثيقة تضم مجموعةً من الأخبار المتصلة بالحدث، مثل توافد المهنئين إلى الديوان الملكي لتقديم التهاني لجلالة الملك الحسين وتثمينه لمشاعر المهنئين من مختلف المواقع والمناصب الداخلية والخارجية.

كما تشير الوثيقة إلى أن الملك الحسين، قرر إصدار عفو عام عن المحكومين في السجون احتفالاً بهذه المناسبة، وتبرعه بمبلغ 1500 دينار أردني لمستشفى فلسطين، حيث ولد نجله الأكبر.

--(بترا)

ه ع/أ م/اح

30/01/2024 13:03:50