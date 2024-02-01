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غزة: الغموض يلف مصير المسعفين والطفلة المحاصرة بمركبة استهدف الاحتلال ذويها

2/1/2024 2:45:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس الاثنين لإنقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما يزال مجهولا.
وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال بالمسعفين ولا تعرف ما إذا كانوا نجحوا في مهمتهم ام لا.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أمس الاثنين الطفلة هند داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة بعد أن استهدفت عائلتها.
وأشارت الجمعية إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها ما أسفر عن استشهاد كل من فيها "6 أفراد"، وبقيت هند محاصرة داخلها.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
30/01/2024 12:57:02

MENAFN01022024000117011021ID1107795396

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