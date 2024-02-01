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السعودية تتخلى عن خطط زيادة إنتاج النفط

2/1/2024 2:45:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قررت المملكة العربية السعودية التخلي عن الخطط التي أعلنتها قبل نحو 4 سنوات بزيادة الطاقة القصوى المستدامة لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، بحسب ما أعلنته شركة "أرامكو السعودية" اليوم.
وقالت الشركة في تصريح اليوم الثلاثاء، على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول"، إنها "تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً".
ويقارب حجم إنتاج السعودية من النفط حالياً 9 ملايين برميل يومياً، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة أخيراً، حيث قالت إن "العمل بهذا المستوى من الإنتاج سيستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع تمديد المملكة الخفض الطوعي لإنتاج النفط والبالغ مليون برميل يومياً الذي بدأ تطبيقه في تموز الماضي حتى نهاية آذار، وذلك دعماً لاستقرار السوق" مشيرة الى أن إعادة كميات الخفض الإضافية هذه ستعود تدريجياً وفقاً لظروف السوق، وبالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
30/01/2024 12:31:01

MENAFN01022024000117011021ID1107795395

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