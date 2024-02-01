السعودية تتخلى عن خطط زيادة إنتاج النفط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قررت المملكة العربية السعودية التخلي عن الخطط التي أعلنتها قبل نحو 4 سنوات بزيادة الطاقة القصوى المستدامة لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، بحسب ما أعلنته شركة "أرامكو السعودية" اليوم.
وقالت الشركة في تصريح اليوم الثلاثاء، على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول"، إنها "تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً".
ويقارب حجم إنتاج السعودية من النفط حالياً 9 ملايين برميل يومياً، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة أخيراً، حيث قالت إن "العمل بهذا المستوى من الإنتاج سيستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع تمديد المملكة الخفض الطوعي لإنتاج النفط والبالغ مليون برميل يومياً الذي بدأ تطبيقه في تموز الماضي حتى نهاية آذار، وذلك دعماً لاستقرار السوق" مشيرة الى أن إعادة كميات الخفض الإضافية هذه ستعود تدريجياً وفقاً لظروف السوق، وبالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/اح
30/01/2024 12:31:01
MENAFN01022024000117011021ID1107795395
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