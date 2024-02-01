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حماية المستهلك تطالب باستيراد كميات كافية من الثوم

2/1/2024 2:45:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الزراعة، السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم، لأن الكميات المتوفرة في السوق المحلية لا تكفي.
وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حاجة السوق المحلية من الثوم تبلغ 15 طناً، فيما لا يتوفر سوى 3-5 أطنان، ما ساهم في ارتفاع سعره لمستويات 6-8 دنانير للكيلو غرام الواحد.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الأمر، عبروا فيها عن أسفهم الشديد من ارتفاع أسعار الثوم الذي يعد سلعة أساسية.
-- (بترا)
ع ن/أ أ/ب ط
30/01/2024 12:27:56

MENAFN01022024000117011021ID1107795394

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