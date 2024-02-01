العقبة : اطلاق مشروع تدريب تركيب شبكات الالياف الضوئية

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العقبة 30 كانون الثاني (بترا)-امين المعايطة- أطلق مجلس محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، مشروع التدريب على تركيب شبكات الالياف الضوئية "الفايبر أوبتك"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب / مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني.

ويهدف المشروع إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، وذلك في إطار جهود مجلس المحافظة لتعزيز تنمية الموارد البشرية ورفع قابلية التشغيل ودعم الشباب في المحافظة.

وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عبدالقادر عمرو، إن المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على رفع القدرات التقنية والمهنية للشباب في العقبة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد عمرو بالدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله بن الحسين ، وولي عهده الأمين لمشروعات التنمية في محافظة العقبة،ولاسيما التي تستهدف القطاع الشبابي وتخفيف نسبة البطالة بين الشباب الباحثين عن العمل .

وأضاف أن المشروع يستهدف في مرحلته الاولى تدريب 25 شابا من أبناء العقبة، تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مدار ستة أشهر، بواقع 800 ساعة تدريبية.

من جانبه، أشار مدير مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني المهندس ليث الزيادين الى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين بشباب الوطن وضرورة ايلائهم الرعاية وتأهيلهم ومدهم بما يستحقونه من دعم وتمكين وبالتالي ضرورة انخراط الشباب بمثل هذه البرامج النوعية والتي تسهم في تهيئتهم لدخول سوق العمل الأردني والإقليمي حيث ان هذا المشروع يعتمد على منهجية تدريبية حديثة، تركز على المهارات العملية والتطبيقية، إضافة إلى المهارات النظرية.

وأضاف زيادين أن المشروع سيهم في توفير فرص للخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في العقبة، من خلال تضمن المشروع تدريب المتدربين على أساسيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيب شبكات الفايبر أوبتك وصيانة شبكات الفايبر أوبتك والسلامة والصحة المهنية.

ويأتي اختيار موعد إطلاق المشروع من قبل مجلس محافظة العقبة والوطنية للتشغيل والتدريب اليوم احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك، الذي يجسد النموذج والقدوة للقيادة الهاشمية المخلصة لشعبها، والتي تعمل دائما على توفير أفضل سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

--(بترا)

ا م /اص / س س

30/01/2024 12:21:23