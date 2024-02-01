العقبة : اطلاق مشروع تدريب تركيب شبكات الالياف الضوئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 كانون الثاني (بترا)-امين المعايطة- أطلق مجلس محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، مشروع التدريب على تركيب شبكات الالياف الضوئية "الفايبر أوبتك"، بالشراكة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب / مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني.
ويهدف المشروع إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، وذلك في إطار جهود مجلس المحافظة لتعزيز تنمية الموارد البشرية ورفع قابلية التشغيل ودعم الشباب في المحافظة.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عبدالقادر عمرو، إن المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على رفع القدرات التقنية والمهنية للشباب في العقبة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد عمرو بالدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله بن الحسين ، وولي عهده الأمين لمشروعات التنمية في محافظة العقبة،ولاسيما التي تستهدف القطاع الشبابي وتخفيف نسبة البطالة بين الشباب الباحثين عن العمل .
وأضاف أن المشروع يستهدف في مرحلته الاولى تدريب 25 شابا من أبناء العقبة، تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مدار ستة أشهر، بواقع 800 ساعة تدريبية.
من جانبه، أشار مدير مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني المهندس ليث الزيادين الى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين بشباب الوطن وضرورة ايلائهم الرعاية وتأهيلهم ومدهم بما يستحقونه من دعم وتمكين وبالتالي ضرورة انخراط الشباب بمثل هذه البرامج النوعية والتي تسهم في تهيئتهم لدخول سوق العمل الأردني والإقليمي حيث ان هذا المشروع يعتمد على منهجية تدريبية حديثة، تركز على المهارات العملية والتطبيقية، إضافة إلى المهارات النظرية.
وأضاف زيادين أن المشروع سيهم في توفير فرص للخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في العقبة، من خلال تضمن المشروع تدريب المتدربين على أساسيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيب شبكات الفايبر أوبتك وصيانة شبكات الفايبر أوبتك والسلامة والصحة المهنية.
ويأتي اختيار موعد إطلاق المشروع من قبل مجلس محافظة العقبة والوطنية للتشغيل والتدريب اليوم احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك، الذي يجسد النموذج والقدوة للقيادة الهاشمية المخلصة لشعبها، والتي تعمل دائما على توفير أفضل سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
--(بترا)
ا م /اص / س س
30/01/2024 12:21:23
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