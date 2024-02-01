جامعتا جدارا واسطنبول التركية توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والأكاديمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من شباط(بترا)- وقعت جامعة جدارا مع جامعة إسطنبول كلتشر في اسطنبول أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير برامج التعليم وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة.
ووقع المذكرة، نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي، ورئيسة جامعة اسطنبول الدكتورة فاديم يوكسكتيب.
واكدت يوكسكتيب عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن وتركيا في مختلف المجالات، ولاسيما الثقافية والتعليمية منها.
من جهته، أكد مدير عام جدارا الدكتور شكري المراشدة أن جامعة جدارا، وضمن سياستها وخططها وبرامجها التعليمية الهادفة إلى استقطاب الطلبة من مختلف الدول، تقدم مختلف أشكال الدعم والرعاية والاهتمام، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.
وأعلن المراشدة عن تقديم برامج تشجيعية خاصة بالطلبة الأتراكن وجامعة اسطنبول كلتشر بشكل خاص، ضمن برنامج تعليمي.
بدورها، أشارت البشيتي إلى أن التعاون المشترك في المجالات التي تضمنتها الاتفاقية ستنعكس إيجابا على التبادل الثقافي بين الطلبة في البلدين، وستوسع آفاق التعاون في مجال الدراسات البحثية، ورفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم إمكانية تنقل أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، وتنقل طلاب الدراسات العليا بين الجامعتين، وتنفيذ نشاطات ومنشورات بحثية مشتركة.
كما تضمنت المشاركة في الندوات والاجتماعات الأكاديمية، وعقد برامج أكاديمية خاصة قصيرة المدى في التعليم الفني والتعليم الإلكتروني.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
01/02/2024 07:11:19
MENAFN01022024000117011021ID1107795370
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