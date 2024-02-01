جامعتا جدارا واسطنبول التركية توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والأكاديمية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من شباط(بترا)- وقعت جامعة جدارا مع جامعة إسطنبول كلتشر في اسطنبول أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير برامج التعليم وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة.

ووقع المذكرة، نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي، ورئيسة جامعة اسطنبول الدكتورة فاديم يوكسكتيب.

واكدت يوكسكتيب عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن وتركيا في مختلف المجالات، ولاسيما الثقافية والتعليمية منها.

من جهته، أكد مدير عام جدارا الدكتور شكري المراشدة أن جامعة جدارا، وضمن سياستها وخططها وبرامجها التعليمية الهادفة إلى استقطاب الطلبة من مختلف الدول، تقدم مختلف أشكال الدعم والرعاية والاهتمام، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وأعلن المراشدة عن تقديم برامج تشجيعية خاصة بالطلبة الأتراكن وجامعة اسطنبول كلتشر بشكل خاص، ضمن برنامج تعليمي.

بدورها، أشارت البشيتي إلى أن التعاون المشترك في المجالات التي تضمنتها الاتفاقية ستنعكس إيجابا على التبادل الثقافي بين الطلبة في البلدين، وستوسع آفاق التعاون في مجال الدراسات البحثية، ورفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم إمكانية تنقل أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، وتنقل طلاب الدراسات العليا بين الجامعتين، وتنفيذ نشاطات ومنشورات بحثية مشتركة.

كما تضمنت المشاركة في الندوات والاجتماعات الأكاديمية، وعقد برامج أكاديمية خاصة قصيرة المدى في التعليم الفني والتعليم الإلكتروني.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

01/02/2024 07:11:19

