تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من شباط (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 317 نقطة ليصل إلى 38150 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 345 نقطة ليصل إلى 15164 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 79 نقطة ليصل إلى 4845 نقطة.
وانخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) 3 دولارات ليصل إلى عند 75 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ف ج
01/02/2024 06:58:27
MENAFN01022024000117011021ID1107795369
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