غويانا تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من شباط (بترا)- تتولى غويانا اعتبارا من اليوم الخميس، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر شباط خلفا لفرنسا.
وستعقد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لدولة غويانا، السفيرة كارولين رودريغيز بيركيت، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض (الفيتو) وهي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي غويانا، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والاكوادور.
-- (بترا)
م د/ف ج
01/02/2024 06:56:42
MENAFN01022024000117011021ID1107795368
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