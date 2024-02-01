غويانا تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من شباط (بترا)- تتولى غويانا اعتبارا من اليوم الخميس، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر شباط خلفا لفرنسا.

وستعقد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لدولة غويانا، السفيرة كارولين رودريغيز بيركيت، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض (الفيتو) وهي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي غويانا، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والاكوادور.

-- (بترا)

م د/ف ج

01/02/2024 06:56:42

