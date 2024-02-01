مدمرة أميركية تسقط صاروخا بالستيا وثلاث طائرات مسيرة باتجاه خليج عدن

مدمرة أميركية تسقط صاروخا بالستيا وثلاث طائرات مسيرة باتجاه خليج عدن
التاريخ
2/1/2024 2:44:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من شباط (بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا بالستيا أطلق باتجاه خليج عدن، وثلاث طائرات مسيرة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "أطلق مسلحون حوثيون صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، وتمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح".
وأضافت (سنتكوم) أنه بعد أقل من ساعة، أسقطت (يو أس أس كارني) ثلاث طائرات مسيرة على مقربة منها، دون تحديد ما إذا كانت مسلحة أم للمراقبة فقط.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 06:54:03
MENAFN01022024000117011021ID1107795367
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