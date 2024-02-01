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مدمرة أميركية تسقط صاروخا بالستيا وثلاث طائرات مسيرة باتجاه خليج عدن

2/1/2024 2:44:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن الأول من شباط (بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا بالستيا أطلق باتجاه خليج عدن، وثلاث طائرات مسيرة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "أطلق مسلحون حوثيون صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، وتمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح".
وأضافت (سنتكوم) أنه بعد أقل من ساعة، أسقطت (يو أس أس كارني) ثلاث طائرات مسيرة على مقربة منها، دون تحديد ما إذا كانت مسلحة أم للمراقبة فقط.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 06:54:03

MENAFN01022024000117011021ID1107795367

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