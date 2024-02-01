Thursday, 01 February 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: انتهاك المستشفيات في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي

2/1/2024 2:44:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك الأول من شباط (بترا)- أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن انتهاك المستشفيات مخالف للقانون الدولي، وذلك بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.
وشدد دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي على ضرورة "حماية المستشفيات بأي ثمن، لأن انتهاك المستشفيات يعد مخالفا للقانون الدولي، ونقف بوضوح ضد أي نوع من عمليات القتل خارج نطاق القانون".
يذكر أن قوات الاحتلال نفذت هجوما على مستشفى جنين انتشر على منصات التواصل الاجتماعين وهم يلوحون ببنادقهم ويرهبون الموظفين والمرضى داخل المستشفى.
إلى ذلك، قال تقرير أممي صدر اليوم الخميس، إنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 370 فلسطينيا، من بينهم 94 طفلا، في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما أصيب 4387 فلسطينيا، من بينهم 660 طفلا، بجروح على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.
-- (بترا)
م د/ف ج
01/02/2024 06:48:07

MENAFN01022024000117011021ID1107795366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث