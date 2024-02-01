الأمم المتحدة: انتهاك المستشفيات في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من شباط (بترا)- أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن انتهاك المستشفيات مخالف للقانون الدولي، وذلك بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وشدد دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي على ضرورة "حماية المستشفيات بأي ثمن، لأن انتهاك المستشفيات يعد مخالفا للقانون الدولي، ونقف بوضوح ضد أي نوع من عمليات القتل خارج نطاق القانون".

يذكر أن قوات الاحتلال نفذت هجوما على مستشفى جنين انتشر على منصات التواصل الاجتماعين وهم يلوحون ببنادقهم ويرهبون الموظفين والمرضى داخل المستشفى.

إلى ذلك، قال تقرير أممي صدر اليوم الخميس، إنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 370 فلسطينيا، من بينهم 94 طفلا، في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما أصيب 4387 فلسطينيا، من بينهم 660 طفلا، بجروح على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

-- (بترا)

م د/ف ج

01/02/2024 06:48:07

