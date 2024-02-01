الرئيس الكولومبي يقترح التوسط للإفراج عن الأسرى في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من شباط (بترا)- اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مساء أمس، التوسط في إطلاق سراح الأسرى في غزة من خلال "لجنة سلام".
وبحسب واشنطن تايمز، أكد الزعيم الكولومبي في رسالة "من أجل الهدف الواضح المتمثل في قيادتنا نحو توافق، اعتبر أن من الأولويات التحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية وبدء محادثات لإطلاق سراح جميع الأسرى".
ويدعم بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، القضية الفلسطينية علنا، ويتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" حاليا في قطاع غزة.
وقال الرئيس الكولومبي ردا على رسالة خاصة تلقاها من نتنياهو في 11 كانون الثاني "اقترح أن نمضي قدما من خلال إنشاء لجنة سلام تتألف من دول مختلفة لتأمين عمليات الإفراج، وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين".
وفي الرسالة التي نشرتها الصحافة الكولومبية طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الرئيس الكولومبي بذل "قصارى جهده" للتوسط في الإفراج عن الأسرى.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 06:43:32
MENAFN01022024000117011021ID1107795365
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