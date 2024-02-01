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الرئيس الكولومبي يقترح التوسط للإفراج عن الأسرى في غزة

2/1/2024 2:44:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن الأول من شباط (بترا)- اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مساء أمس، التوسط في إطلاق سراح الأسرى في غزة من خلال "لجنة سلام".
وبحسب واشنطن تايمز، أكد الزعيم الكولومبي في رسالة "من أجل الهدف الواضح المتمثل في قيادتنا نحو توافق، اعتبر أن من الأولويات التحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية وبدء محادثات لإطلاق سراح جميع الأسرى".
ويدعم بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، القضية الفلسطينية علنا، ويتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" حاليا في قطاع غزة.
وقال الرئيس الكولومبي ردا على رسالة خاصة تلقاها من نتنياهو في 11 كانون الثاني "اقترح أن نمضي قدما من خلال إنشاء لجنة سلام تتألف من دول مختلفة لتأمين عمليات الإفراج، وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين".
وفي الرسالة التي نشرتها الصحافة الكولومبية طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الرئيس الكولومبي بذل "قصارى جهده" للتوسط في الإفراج عن الأسرى.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 06:43:32

MENAFN01022024000117011021ID1107795365

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