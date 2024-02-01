مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف الحرب لأسباب إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من شباط (بترا)- وزعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار على الدول الأعضاء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام "يطالب" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل وتحويلها إلى "يدعو" تفاديا للفيتو.

ويؤكد مشروع القرار أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما "يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال"

ويجدد مشروع القرار الذي اشار إلى قراري المجلس (2717 و2720) الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

وتنص الفقرة الأخيرة من مشروع القرار أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".

-- (بترا)

م د/ف ج

01/02/2024 06:39:31

