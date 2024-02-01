الصحة الفلسطينية تتسلم جثامين عشرات الشهداء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من شباط (بترا)- أورد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أن السلطات الإسرائيلية أعادت الثلاثاء جثث عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة في الأسابيع الأخيرة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها استلامت حوالي 80 إلى 100 جثة، ولم يتم التعرف على معظمها بسبب التحلل، وجرى دفنها في مقبرة جماعية في رفح.

ونقل النقرير الأممي عن وسائل إعلام إسرائيلية وتصريحات سابقة للسلطات الإسرائيلية، قولها إن الجثث تؤخذ للتعرف على هوياتها عندما يكون هناك شك بأنها قد تشمل رهائن".

وأفادت التقارير أن الفلسطينيين اكتشفوا 30 جثة مدفونة في أكياس سوداء تحت الرمال في إحدى مدارس الأونروا في بيت لاهيا شمالي غزة.

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة نقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد العاملين في مستشفى الأمل استشهد أمس الأربعاء جراء إطلاق نار بقرب بوابات المستشفى، وتوفيت سيدة مسنة ورضيع في المستشفى جراء نقص الأكسجين الذي كانا يعتمدان عليه، ودفنا في ساحة المستشفى.

ويوم الثلاثاء، أرسلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فريق إسعاف للوصول إلى فتاة صغيرة في مدينة غزة بحاجة إلى الإنقاذ أثناء الهجمات، وفقدت الاتصال بهم منذ ذلك الحين،

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مكان وجود فريق الإسعاف والفتاة لا يزال مجهولاً.

وحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، فإن مستشفيي الناصر والأمل في غرب خان يونس لا يزالان تحت الحصار، في حين ظل التوتر في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث أفادت التقارير باستشهاد طفل واحد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ساحة مستشفى الأمل، وتمركزت أمام البوابة الخارجية للطوارئ، وأُبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين وسط هجمات وقعت في محيط مستشفى ناصر والمناطق المحيطة به، وبقرب الستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها "يكافحون من أجل رعاية المرضى بسبب الاحتياجات المتزايدة ضخمة"، فيما لا تزال الرعاية الصحية في غزة هشة للغاية بشكل عام، حيث يعمل 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي.

-- (بترا)

م د/ف ج

01/02/2024 06:36:41

