أجواء باردة جدًا وماطرة في مختلف المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)-يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد.

كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، مع إحتمال ضعيف لتراكم خفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

اما ليلا، فتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء يوم غد الجمعة، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن عدة من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في وسط وجنوبي المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل هطول زخات من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية قد تتراكم بشكل محدود، ومع ساعات الليل تخف شدة الهطول بوجه عام وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

أما السبت، فترتفع درجات الحرارة قليلا، مع بقاء الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية باردة مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 8 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 4 - 0 وفي مرتفعات الشراة 5 - -1 وفي مناطق البادية 11 - 2 وفي مناطق السهول 9 - 5, وفي الأغوار الشمالية 16 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 18 - 11، وفي البحر الميت 17 - 10، وفي خليج العقبة 17 - 10 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

01/02/2024 06:25:26

