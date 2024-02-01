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اختتام دورة الأسر الآمنة في الزرقاء

2/1/2024 2:44:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 30 كانون الثاني(بترا)- اختتمت، اليوم الثلاثاء، دورة الأسر الآمنة، التي نظمتها شركة مياهنا، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بحضور مساعد مدير شرطة الزرقاء العقيد علي الكعابنة ومساعد المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس وسام الحياري.
وتضمنت الدورة، التي استمرت 7 أيام وشارك فيها 30 موظفاً من المديرية، محاضرات ركزت على أهمية تعزيز الوعي الأمني، وحل المشاكل الأسرية لأرباب الأسر، وتنمية مهارات تعزيز الحس الأمني، وزيادة الوعي بالأخطار المحدقة من المخدرات، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، وأساسيات تقديم الإسعافات الأولية ورفع الثقافة المجتمعية.
وعبّر المشاركون والحضور عن فخرهم واعتزازهم وفرحتهم بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ 62، فيما قام مدير إدارة خدمات الزبائن رائد السعود بتوزيع الأعلام على الموظفين المشاركين بالتعاون مع الشرطة المجتمعية.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
30/01/2024 23:28:49

MENAFN01022024000117011021ID1107795361

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