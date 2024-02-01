التربية تعلن نتائج الامتحان التكميلي غداً

عمان31 كانون الثاني ( بترا) - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 يوم غد الخميس الساعة ( 6:00 ) من مساء. وبحسب بيان للوزارة اليوم فإن النتائج سيتم إعلانها عبر الرابط كما ستعلن الوزارة في بيان لها يوم غد الخميس نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات. --( بترا) ع س/ ف ج 31/01/2024 09:53:06

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