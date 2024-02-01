هجمات الحوثي تقلل من شحن الحاويات في البحر الأحمر

(MENAFN
) كشف صندوق النقد الدولي (صندوق النقد) عن انخفاض ملحوظ بنسبة 30 في المائة في نقل الحاويات البحريَّة عبر البحر الأحمر خلال العام الماضي, ويُرتبط هذا الانخفاض مباشرة بالسلسلة المتزايدة من الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمان البحري في المنطقة.
كما أكد جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، الآثار البارزة على نشاط الشحن في البحر الأحمر, وشدد على أن شحن الحاويات، الذي يشكل غالبية حركة المرور البحرية، شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 30 في المائة, كما أبرز عازور أن انخفاض التجارة تسارع في بداية عام 2024.
كذلك أظهرت بيانات من منصة مراقبة الموانئ التابعة لصندوق النقد انخفاضًا مقلقًا بنسبة 37 في المائة في حجم الملاحة عبر قناة السويس، الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط, وقد لوحظ هذا الانخفاض خلال الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024، مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق.
في حين تعود الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض إلى سلسلة من أكثر من 35 هجومًا قام بها الحوثيون منذ 19 نوفمبر, واستهدفت هذه الهجمات بشكل خاص السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما أكده البنتاغون, وقد أثرت التشويشات الناتجة عن ذلك بشكل كبير على حركة المرور البحرية في هذه المنطقة الحيوية استراتيجيًا، التي يمر عبرها حوالي 12 في المائة من التجارة العالمية, وخارج إشكاليات الأمان البحري الفورية، تبرز هذه الحالة آثارًا أوسع على التجارة العالمية والأنشطة الاقتصادية.
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